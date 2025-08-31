UP Accident: यूपी के हमीरपुर में अलग-अलग सड़क हादसे में तीन की मौत, फतेहपुर में दो ने गंवाई जान

UP Accident: उत्तर प्रदेश में अलग-अलग हुए सड़क हादसे में कुल छह लोगों की मौत हो गई है. फतेहपुर, हमीरपुर, कौशांबी और शाहजहांपुर में हुए हादसे हुए हैं. फतेहपुर में दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी है तो हमीरपुर में अलग-अलग सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई है. आइए जानते हैं और कहां-कहां पर हुए हादसे.

फतेहपुर में दो लोगों की मौत

उतर प्रदेश के फतेहपुर में कोई अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी है. इस हादसे में बाइक पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.वही एक की हालत बहुत गंभीर है. घटना होने के बाद मौके पर पुलिस आई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जो घायल थे. उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन हॉस्पिटल ने उन्हें रेफर कर दिया.यह घटना फतेहपुर के बिन्दकी कोतवाली क्षेत्र छीछा मोड़ पर हुई.जहाँ बाइक पर तीन लोग थे. ये तीनों लोग आपस रिश्तेदार थे.अपने किसी बीमार रिश्तेदार से मिलने मुरादीपुर हॉस्पिटल गये थे.वहां से लौट ही रहे थे. तभी ये हादसा हुआ,हालाँकि पुलिस अभी जाँच में जुटी हुई है.

हमीरपुर में अलग-अलग सड़क हादसे में तीन की मौत

उतर प्रदेश के हमीरपुर में अलग अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई. पहली घटना जरिया थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के सर्विस लेन की है. जहां इटैलियाबाजा गांव के पास तेज रफ्तार मोटर साइकिल आमने-सामने आपस मे भिड़ गई. दुर्घटना में दोनों मोटर साइकिल के चालक रवि निषाद उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बिलगांव थाना चिकासी और सनी अहिरवार उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम हरदुआ थाना चिकासी हमीरपुर के है.दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और उनके साथ मोटर साइकिल पर सवार दो लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.जहां घायलों का इलाज जारी है. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई में जुट गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

वही दूसरी घटना मौदहा कोतवाली क्षेत्र के अछरेला मोड़ की है.जहां कुरारा थाना कस्बा निवासी उपेन्द्र अपनी ससुराल मकराव से सुमेरपुर गये थे. जिसे वापस अपनी ससुराल लौटते समय रास्ते में अच्छरेला बहरेला मोड़ के पास किसी अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार दी गई.जिससे वह गम्भीर रूप से घायल है उन्हें इलाज के लिए सीएचसी मौदहा में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई. जिसके बाद में मौदहा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है वही दोनों घटनाओं के बाद सभी के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

कौशांबी में हादसा

एक और हादसा उतर प्रदेश के कौशांबी ज़िले में हुआ है जहां सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा. हादसे में ट्रक ड्राइवर केबिन में फस गया था. जिसको केबिन काट कर बाहर निकाला. यह घटना कौशाबी जिले के कड़ाधाम थाना क्षेत्र के देवीगंज बाजार की है. सूचना पर पहुँची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से गैस कटर और औज़ारों से केबिन काटा और ड्राइवर को बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया.

शाहजहांपुर में ट्रक ने मारी कई वाहनों को टक्कर

वही एक और घटना शाहजहांपुर में हुई है जहां पर एक ट्रक ने फिल्म स्टाइल में कई वाहनों को टक्कर मारी. इतना ही नहीं एक पिकअप गाड़ी को टक्कर मार कर उसे आधा किलोमीटर तक घसीटता रहा. इस दौरान स्टेट हाईवे पर दहशत फैल गई. हादसे में महिला समेत चार लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर को कब्जे में ले लिया है.घटना थाना कलान क्षेत्र के फर्रुखाबाद मुरादाबाद स्टेट हाईवे की है. बताया जा रहा है कि यहां जखिया गांव के पास बदायूं की तरफ से आ रहे एक ट्रक चालक नियंत्रण को दिया था.इसके बाद उसने कई वाहनों को टक्कर मारी.सबसे पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी जिसमें पति-पत्नी घायल हो गए. जब ट्रक को पिकअप गाड़ी आगे लगाकर रोकने का प्रयास किया गया तो ट्रक ने पिकअप गाड़ी को भी टक्कर मार दी.गाड़ी ट्रक के सामने फस गई इसके बाद ट्रक चालक उसे आधा किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया.इस दौरान रोड पर फिल्मी शूटिंग जैसा माहौल नजर आया. पिकअप गाड़ी को घसीटने के बाद उसने ई रिक्शा को टक्कर मार दी. जिसमें दो अन्य लोग घायल हो गए. सूचना के बाद पुलिस की गाड़ी ने ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया.10 किलोमीटर दूर मिर्जापुर थाना क्षेत्र में ट्रक को पकड़ ले गया. इस दौरान ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.