Add Zee Business As A Preferred Source
App

चुनावी मोड में बसपा, प्रयागराज में मंडल स्तरीय बैठक आज, प्रभारियों की नियुक्ति पर होगी चर्चा

UP Elections 2027: बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है. ऐसे में प्रयागराज में आज बीएसपी की मंडल स्तरीय बैठक होने जा रही है. जिसमें प्रयागराज मंडल के सभी जिलों के पदाधिकारी शामिल होंगे.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 27, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:22 AM IST
चुनावी मोड में बसपा, प्रयागराज में मंडल स्तरीय बैठक आज, प्रभारियों की नियुक्ति पर होगी चर्चा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कभी बीड़ी पीता तो कभी व्यायाम करता, हाईटेंशन टावर पर सिरफिरे का हाई-वोल्टेज ड्रामा
jaunpur news53 min ago
2
Allahabad High Court1 hr ago
3
Allahabad High Court1 hr ago
4
CM Yogi Adityanath2 hrs ago
5
Hardoi Accident3 hrs ago