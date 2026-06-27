चुनावी मोड में बसपा, प्रयागराज में मंडल स्तरीय बैठक आज, प्रभारियों की नियुक्ति पर होगी चर्चा

क्या कहते हैं राजनीति के जानकार?

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, बहुजन समाज पार्टी (BSP) का यह कदम केवल संगठन को मजबूत करना नहीं है, बल्कि अपने छिटके हुए कैडर वोटर्स को वापस पार्टी से जोड़ना है. इसके साथ ही, बहुजन समाज पार्टी इस बार दलित-मुस्लिम समीकरण के अलावा ब्राह्मण और ओबीसी (OBC) समाज को भी टिकटों और संगठन में बड़ी तवज्जो देने जा रही है, ताकि 2027 के चुनाव में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरा जा सके.