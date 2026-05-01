यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए खुशखबरी! 10वीं और 12वीं में मिलेगा इम्प्रूवमेंट का मौका, अंक सुधारने की तैयारी में बोर्ड

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अब हाईस्कूल (10वीं) के साथ-साथ इंटरमीडिएट (12वीं) के छात्रों को भी इम्प्रूवमेंट परीक्षा में बैठने का अवसर देने की योजना बना रहा है. यूपी बोर्ड जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक समय सारणी और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी साझा करेगा. इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अलावा स्क्रुटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा के जरिए भी छात्रों को अपना रिजल्ट सुधारने का अवसर मिलेगा. बोर्ड ने इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही इम्प्रूवमेंट परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी.

अंक सुधार का मौका

ऐसे छात्र जो किसी विषय में कम अंक आने के कारण अपने प्रतिशत से नाखुश हैं, वे इस परीक्षा के माध्यम से अपना स्कोर बेहतर कर सकेंगे.

12वीं के लिए महत्वपूर्ण

पहले यह सुविधा मुख्य रूप से हाईस्कूल तक सीमित थी, लेकिन अब इसे 12वीं के छात्रों के लिए भी लागू करने की तैयारी है ताकि उन्हें उच्च शिक्षा और नौकरियों में अंकों का लाभ मिल सके.

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जल्द जारी होगी गाइडलाइन

UP बोर्ड जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक समय सारणी और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी साझा करेगा.

साल 2026 की बोर्ड परीक्षा में दसवीं और बारहवीं में 53 लाख 37 हजार 778 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. दसवीं में 26 लाख 1381 छात्र बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें दसवीं के 23 लाख 52 हजार 181 परीक्षार्थी पास हुए जबकि 2 लाख 49 हजार 200 परीक्षार्थी दसवीं में फेल हो गए. वहीं बारहवीं में 24 लाख 86 हजार परिक्षार्थियों में से 19 लाख 98 हजार 317 परीक्षार्थी पास हुए. 4 लाख 87 हजार 755 परीक्षार्थी बारहवीं में फेल हो गए हैं.

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