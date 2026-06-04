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UP Board से जुड़ी बड़ी खबर, 10वीं, 12वीं में कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन की तारीख घोषित, जानें पूरा प्रोसेस

UP Board Compartment Exam 2026: यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं में कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन की तारीख घोषित हो गई है. इच्छुक छात्र बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइये आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 04, 2026, 04:39 PM IST
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यूपी बोर्ड कम्पार्टमेंट परीक्षा
यूपी बोर्ड कम्पार्टमेंट परीक्षा

Prayagraj: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के उन विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है जो किसी विषय में असफल रहे हैं या अपने अंक सुधारना चाहते हैं. बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के कम्पार्टमेंट एवं इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कार्यक्रम जारी कर दिया है. इच्छुक अभ्यर्थी 6 जून से 27 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 
यूपी बोर्ड के अनुसार कम्पार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. विद्यार्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया 6 जून से शुरू होगी और 27 जून की रात 12 बजे तक फॉर्म भरे जा सकेंगे.

हाईस्कूल छात्रों के लिए क्या हैं नियम?
हाईस्कूल (कक्षा 10) के विद्यार्थियों को इम्प्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए अलग-अलग अवसर दिए गए हैं. जो छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हैं लेकिन किसी एक विषय में अंक सुधारना चाहते हैं, वे इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

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इसके अलावा यदि कोई छात्र दो विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ है, तो वह कम्पार्टमेंट योजना के तहत उन दो विषयों में से किसी एक विषय की परीक्षा देने के लिए पात्र होगा.

इंटरमीडिएट छात्रों को एक विषय में मिलेगा अवसर
इंटरमीडिएट (कक्षा 12) के विद्यार्थियों के लिए भी कम्पार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान एक विषय तक सीमित रखा गया है. कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के छात्र किसी एक विषय में कम्पार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकेंगे. इसके अलावा कृषि एवं व्यावसायिक वर्ग के छात्रों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार एक विषय में परीक्षा देने की अनुमति होगी.

फीस और भुगतान की जानकारी
यूपी बोर्ड ने परीक्षा शुल्क भी निर्धारित कर दिया है. हाईस्कूल के अभ्यर्थियों को 256.50 रुपये और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को 306 रुपये शुल्क जमा करना होगा. शुल्क जमा करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट निकालना आवश्यक होगा.

रसीद के साथ भेजना होगा आवेदन पत्र
ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट लेना होगा. शुल्क जमा करने की रसीद के साथ इसे 30 जून 2026 तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा. निर्धारित समयसीमा के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह अवसर उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने परिणाम में सुधार कर उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर संभावनाएं तलाशना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें : UP DELED में दाखिला का इंतजार खत्म! 2.34 लाख सीटों पर एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख का ऐलान, सितंबर से क्लासेस

 

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