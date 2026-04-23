UP Board 10th Result 2026 Direct Link: 10वीं का रिजल्ट सबसे पहले यहां करें चेक, रोल नंबर डालें और देखें मार्कशीट

UP Board 10th Result 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 10वीं के परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित हो रहे हैं. अगर आप बगैर किसी परेशानी के तुरंत अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं या मार्कशीट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं. आप अपने रोल नंबर से Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही अपना रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट चेक करने का लिंक नीचे दिया गया है.

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