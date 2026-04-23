यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर्स लिस्ट 2026: कशिश वर्मा और अंशिका ने किया प्रदेश में टॉप, देखें जिलेवार अव्वल छात्रों की लिस्ट

UP Board Class 10th Topper: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षाओं के परिणाम गुरुवार शाम 4 बजे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए. इस बार 10वीं के नतीजों में छात्रों का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है. कुल 90.42 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर माना जा रहा है.

प्रदेश भर में कशिश और अंशिका ने किया टॉप

इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में कशिश वर्मा और अंशिका वर्मा ने संयुक्त रूप से प्रदेश में टॉप कर इतिहास रच दिया है. वहीं बाराबंकी जिले की अदिति ने दूसरा स्थान हासिल कर अपने जिले का नाम रोशन किया. टॉपर्स की इस सूची में कई जिलों के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.

यूपी बोर्ड के निदेशक महेंद्र देव और सचिव भगवती सिंह ने छात्रों को बधाई दी

यूपी बोर्ड के निदेशक महेंद्र देव और सचिव भगवती सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिणाम जारी करते हुए छात्रों को बधाई दी. उन्होंने बताया कि इस वर्ष परीक्षाओं का आयोजन 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच प्रदेशभर के 8033 केंद्रों पर कराया गया था. परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे.

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26 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं की परीक्षा में बैठे थे

इस बार लगभग 26.02 लाख छात्रों ने 10वीं की परीक्षा में भाग लिया था. परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन महज 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया गया, जो बोर्ड की कार्यप्रणाली की दक्षता को दर्शाता है.

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वाराणसी से सूर्यदीप ने किया टॉप

खास बात यह रही कि वाराणसी के क्वींस इंटर कॉलेज के छात्र सूर्यदीप ने टॉप 10 में जगह बनाकर जिले को 20 साल बाद इस सूची में शामिल कराया. इससे स्थानीय स्तर पर खुशी का माहौल है.

छात्र अपने परिणाम ऑनलाइन माध्यम से आसानी से देख सकते हैं और मार्कशीट का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. कुल मिलाकर, इस बार का परिणाम न केवल छात्रों की मेहनत का प्रमाण है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक संकेत भी देता है.

छात्र बगैर किसी परेशानी के 10वीं की परीक्षा के परिणाम Zee News पर भी देख सकते हैं.

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