UP Board 12th Result 2026 Direct Link: यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट सबसे पहले यहां करें चेक, रोल नंबर डालें और तुरंत देखें मार्कशीट

UP Board 12th Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं परीक्षा में शामिल लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. छात्र बिना किसी परेशानी के अपना रिजल्ट सीधे ऑनलाइन देख सकते हैं और अपनी मार्कशीट का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं.

रोल नंबर से ऐसे चेक करें यूपी बोर्ड रिजल्ट

अगर आप अपना रिजल्ट तुरंत देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अपना रोल नंबर चाहिए होगा. इसके लिए छात्रों को किसी अन्य वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है. वे Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके परिणाम देख सकते हैं.

क्या-क्या जानकारी मिलेगी रिजल्ट में

रिजल्ट देखने के बाद छात्रों को निम्न जानकारी मिलेगी

विषयवार अंक

कुल प्राप्तांक

पास/फेल स्थिति

मार्कशीट का PDF डाउनलोड विकल्प

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके. यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर छात्रों की भारी भीड़ होने की संभावना रहती है, इसलिए पेज लोड होने में थोड़ा समय लग सकता है