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यूपी बोर्ड परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी, 12वीं में शिखा वर्मा ने किया टॉप, देखें 10वीं में कौन रहा टॉपर

UP Board 12th toppers: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. यूपी बोर्ड के निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने ​इसकी घोषणा कर दी है. अभ्यर्थी यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in जाकर चेक कर सकते हैं.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 23, 2026, 04:55 PM IST
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UP Board Result 2026 Out
UP Board Result 2026 Out

UP Board 12th Topper Shikha Verma:  यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. 12वीं में शिखा वर्मा ने टॉप किया है. दूसरे नंबर पर नंदनी और श्रेया रहीं. तीसरे नंबर सुरभि और पूजा रहीं. शिखा वर्मा को 12वीं में 97.60 फीसदी अंक रहा. हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है. सीएम योगी ने टॉपर को बधाई दी है. 

यहां देखें टॉपर की लिस्ट 
रैंक                         नाम             प्रतिशत            रोल नंबर स्कूल एवं जिला  
प्रथम (1st)           शिखा वर्मा          97.60%          2265838815  (सीतापुर)  
द्वितीय (2nd)       नंदिनी गुप्ता          97.20%       2265665807  (बरेली)
द्वितीय (2nd)        श्रेया वर्मा            97.20%        2266544377  (बाराबंकी)
तृतीय (3rd)       सुरभी यादव           97.00%       2265665834  (बरेली)
तृतीय (3rd)       पूजा पाल                97.00%       2266544349  (बाराबंकी)

 

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10वीं में अंशिका और कशिश टॉपर रहीं 
यूपी बोर्ड के निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि 10वीं में दो छात्रा टॉपर रहीं. अंशिका और कशिश ने संयुक्त रूप से टॉप किया है. वहीं, 12वीं में शिखा वर्मा ने टॉप किया है. 12वीं में छात्राओं ने बाजी मारी है. शिखा सीतापुर की रहने वाली है. उनके 97.60 फीसदी अंक पाए हैं. बता दें कि इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में करीब 53 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इसमें करीब 27.32 लाख छात्र-छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी थी. 

यूपी बोर्ड रिजल्ट कैसे चेक करें 
यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद शाम चार बजे रिजल्ट घोषित कर दिया. आप यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. सबसे पहले होमपेज पर UP Board Class 10th Result 2026 या UP Board Class 12th Result 2026 पर क्लिक करें. अब अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स भरें. कैप्चा कोड को भरकर सबमिट कर दें. अब स्क्रीन पर आपका रिजल्ट खुल जाएगा. इसका प्रिंट ले सकते हैं. 

यह भी पढ़ें : यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर्स लिस्ट 2026: कशिश वर्मा और अंशिका ने किया प्रदेश में टॉप, देखें जिलेवार अव्वल छात्रों की लिस्ट

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