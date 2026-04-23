यूपी बोर्ड परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी, 12वीं में शिखा वर्मा ने किया टॉप, देखें 10वीं में कौन रहा टॉपर

UP Board 12th Topper Shikha Verma: यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. 12वीं में शिखा वर्मा ने टॉप किया है. दूसरे नंबर पर नंदनी और श्रेया रहीं. तीसरे नंबर सुरभि और पूजा रहीं. शिखा वर्मा को 12वीं में 97.60 फीसदी अंक रहा. हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है. सीएम योगी ने टॉपर को बधाई दी है.

यहां देखें टॉपर की लिस्ट

रैंक नाम प्रतिशत रोल नंबर स्कूल एवं जिला

प्रथम (1st) शिखा वर्मा 97.60% 2265838815 (सीतापुर)

द्वितीय (2nd) नंदिनी गुप्ता 97.20% 2265665807 (बरेली)

द्वितीय (2nd) श्रेया वर्मा 97.20% 2266544377 (बाराबंकी)

तृतीय (3rd) सुरभी यादव 97.00% 2265665834 (बरेली)

तृतीय (3rd) पूजा पाल 97.00% 2266544349 (बाराबंकी)

Add Zee News as a Preferred Source

10वीं में अंशिका और कशिश टॉपर रहीं

यूपी बोर्ड के निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि 10वीं में दो छात्रा टॉपर रहीं. अंशिका और कशिश ने संयुक्त रूप से टॉप किया है. वहीं, 12वीं में शिखा वर्मा ने टॉप किया है. 12वीं में छात्राओं ने बाजी मारी है. शिखा सीतापुर की रहने वाली है. उनके 97.60 फीसदी अंक पाए हैं. बता दें कि इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में करीब 53 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इसमें करीब 27.32 लाख छात्र-छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी थी.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह सफलता आपके अथक परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आप सभी विद्यार्थी भविष्य… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 23, 2026

यूपी बोर्ड रिजल्ट कैसे चेक करें

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद शाम चार बजे रिजल्ट घोषित कर दिया. आप यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. सबसे पहले होमपेज पर UP Board Class 10th Result 2026 या UP Board Class 12th Result 2026 पर क्लिक करें. अब अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स भरें. कैप्चा कोड को भरकर सबमिट कर दें. अब स्क्रीन पर आपका रिजल्ट खुल जाएगा. इसका प्रिंट ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें : यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर्स लिस्ट 2026: कशिश वर्मा और अंशिका ने किया प्रदेश में टॉप, देखें जिलेवार अव्वल छात्रों की लिस्ट