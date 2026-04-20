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यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार बहुत कम छात्र होंगे फेल, कॉपी चेकिंग की नई तकनीक बनी वरदान! जानें क्या है 'स्टेप मार्किंग सिस्टम'

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार मार्किंग का ऐसा सिस्टम लागू किया है जिससे बहुत ही कम छात्रों के फेल होने की आशंका है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 20, 2026, 01:09 PM IST
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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र इन दिनों बोर्ड परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.वहीं कुछ छात्र जिनका पेपर अच्छा नहीं गया उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि पास भी हो पाएंगे या नहीं. लेकिन ऐसे छात्रों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि बोर्ड ने इस बार ऐसे मार्किंग सिस्टम से कॉपी चेक कराई हैं कि ज्यादातर छात्रों के फेल होने की संभावना कम ही है. 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने मूल्यांकन प्रक्रिया में एक अहम बदलाव कर छात्रों को बड़ी राहत दी है. इस बार कॉपियों की जांच में 'स्टेप मार्किंग सिस्टम' लागू किया गया है, जिससे नतीजों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि बोर्ड 25 अप्रैल के आसपास परिणाम जारी कर सकता है.

नई व्यवस्था के तहत अब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है. इससे न केवल जांच प्रक्रिया तेज हुई है, बल्कि मानवीय त्रुटियों की संभावना भी कम हुई है. खास बात यह है कि इस सिस्टम में छात्रों के केवल अंतिम उत्तर पर नहीं, बल्कि पूरे समाधान प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाएगा. 

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क्या है स्टेप मार्किंग सिस्टम?
स्टेप मार्किंग सिस्टम में हर प्रश्न को कई चरणों (स्टेप्स) में विभाजित किया जाता है. यदि कोई छात्र किसी सवाल के सभी चरण सही तरीके से करता है लेकिन अंतिम उत्तर में छोटी गलती हो जाती है, तो भी उसे उसके सही स्टेप्स के लिए अंक मिलेंगे. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी प्रश्न के 5 अंक हैं और छात्र ने उसमें से 3 स्टेप सही किए हैं, तो उसे 3 अंक मिलेंगे, भले ही अंतिम जवाब गलत हो. 

छात्रों को क्या मिलेगा फायदा?
इस नई पद्धति से छात्रों को कई लाभ मिलेंगे. अब छोटी-छोटी गणना की गलतियों पर पूरे अंक नहीं कटेंगे. सही फॉर्मूला और प्रक्रिया अपनाने वाले छात्रों को उचित अंक मिलेंगे, जिससे उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन हो सकेगा. इससे फेल होने की आशंका भी कम होगी और कुल पास प्रतिशत में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है. 

विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव छात्रों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर गणित और विज्ञान जैसे विषयों में, जहां प्रक्रिया की समझ बेहद महत्वपूर्ण होती है.

डिजिटल चेकिंग और बेहतर मूल्यांकन प्रणाली के कारण इस बार कॉपियों की जांच भी तेजी से पूरी की गई है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यूपी बोर्ड तय समय से पहले ही परिणाम घोषित कर सकता है, जिससे छात्रों का इंतजार जल्द खत्म होगा. 

ये भी पढ़ें:  यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कब होगा जारी? 10वीं, 12वीं के छात्रों के लिए जरूरी सूचना जारी

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