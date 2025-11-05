UP Board Exam Date 2026: इंतजार खत्म! इस दिन से शुरू होगी यूपी बोर्ड की हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, जानें पूरी डिटेल

UP Board Exam Date 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं. परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी. पहले दिन दोनों कक्षाओं की हिंदी विषय की परीक्षा होगी. परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी. पहली सुबह 8:30 से 11:45 और दूसरी दोपहर 2:00 से शाम 5:15 बजे तक.

इस बार भी यूपी बोर्ड समय पर परीक्षा कराने की दिशा में अग्रसर है ताकि अप्रैल में परिणाम घोषित किए जा सकें. परीक्षा केंद्रों की सूची और प्रवेश पत्र फरवरी के पहले सप्ताह में जारी किए जाने की संभावना है. प्रशासन परीक्षा की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दे रहा है.

वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए कुल 52,30,297 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है. इनमें हाईस्कूल के 27,50,945 और इंटरमीडिएट के 24,79,352 छात्र शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि हाईस्कूल स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि इंटरमीडिएट में दो लाख से अधिक की कमी दर्ज की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले वर्ष 2025 की तुलना में इस बार 2,06,877 कम विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है. वर्ष 2025 में कुल 54,37,174 छात्र शामिल हुए थे, जबकि 2026 में यह संख्या घटकर 52,30,297 रह गई है. हाईस्कूल में 18,780 छात्रों की बढ़ोतरी और इंटर में 2,25,657 की कमी दर्ज की गई है.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !