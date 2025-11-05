Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2990100
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

UP Board Exam Date 2026: इंतजार खत्म! इस दिन से शुरू होगी यूपी बोर्ड की हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, जानें पूरी डिटेल

UP Board Exam Date 2026: छात्रों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है. सचिव भगवती सिंह ने बताया कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस दिन से शुरू होगा. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 05, 2025, 07:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

UP Board Exam Date 2026:  उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं. परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी. पहले दिन दोनों कक्षाओं की हिंदी विषय की परीक्षा होगी. परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी. पहली सुबह 8:30 से 11:45 और दूसरी दोपहर 2:00 से शाम 5:15 बजे तक.

 इस बार भी यूपी बोर्ड समय पर परीक्षा कराने की दिशा में अग्रसर है ताकि अप्रैल में परिणाम घोषित किए जा सकें. परीक्षा केंद्रों की सूची और प्रवेश पत्र फरवरी के पहले सप्ताह में जारी किए जाने की संभावना है. प्रशासन परीक्षा की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दे रहा है.

वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए कुल 52,30,297 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है. इनमें हाईस्कूल के 27,50,945 और इंटरमीडिएट के 24,79,352 छात्र शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि हाईस्कूल स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि इंटरमीडिएट में दो लाख से अधिक की कमी दर्ज की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले वर्ष 2025 की तुलना में इस बार 2,06,877 कम विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है. वर्ष 2025 में कुल 54,37,174 छात्र शामिल हुए थे, जबकि 2026 में यह संख्या घटकर 52,30,297 रह गई है. हाईस्कूल में 18,780 छात्रों की बढ़ोतरी और इंटर में 2,25,657 की कमी दर्ज की गई है.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

UP Board Exam Date 2026

Trending news

UP Board Exam Date 2026
इंतजार खत्म! इस दिन से शुरू होगी यूपी बोर्ड की हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की परीक्षाएं
Jhansi latest News
बॉलिंग के बीच उल्टियां हुईं गिर पड़े, क्रिकेट खेलते हुए 30 साल के LIC अफसर की मौत
unnao accident
तीनों एक बाइक पर मत जाओ... तीन सगे भाइयों को लोडर ने कुचला, गंगा स्नान को निकले थे
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय ने रचा इतिहास! नेचर इंडेक्स रैंकिंग में प्रदेश में दूसरा स्थान
yeida area
यीडा सिटी में होगी नौकरियों की भरमार! सभी खाली भूखंडों पर चालू होंगी औद्योगिक इकाई
gonda news
राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है... बृजभूषण शरण सिंह का तगड़ा पलटवार
mirzapur news
मीरजापुर के नन्हे विनायक की जिंदगी दांव पर, 9 करोड़ के इंजेक्शन पर टिकी उम्मीदें
cricketer dipti sharma
क्रिकेटर दीप्ति शर्मा पर होगी नोटों की बारिश, योगी सरकार देगी करोड़ों का इनाम!
UP News
यूपी के 16 जिलों में 3.84 लाख करोड़ रुपये से बदलेगा विकास का नक्शा
Bareilly News
बरेली के ‘पानी वाले बाबा’ का कमाल..मनोना धाम में यूपी पुलिस के अफसर तक करा रहे इलाज!