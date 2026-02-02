Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3095852
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

18 जिले संवेदनशील घोषित, पेपर लीक और नकल पर रहेगी सख्ती... यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला

Prayagraj News: माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 02, 2026, 09:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Prayagraj News: माध्यमिक शिक्षा ​परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं.   यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रदेशभर के 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है. सामूहिक नकल, पेपर लीक और कानून व्यवस्था के आधार पर इन 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है. संवेदनशील घोषित जनपदों में बोर्ड परीक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. 

इन जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया
माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. प्रदेश भर के 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है. इसमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, हरदोई, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा शामिल हैं. 

यूपी बोर्ड सचिव ने सभी जिलों के डीएम को भेजे निर्देश
संवेदनशील घोषित जनपदों में यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है. सभी जिलों के डीएम को परीक्षा के लिए अनिवार्य बैठक कर नकलविहीन परीक्षा की समीक्षा कराए जाने का निर्देश दिया है. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को नकलविहीन, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

18 फरवरी से 12 मार्च तक होंगी बोर्ड परीक्षाएं 
बता दें कि इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी. आदेश के मुताबिक, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास की परीक्षाओं में विशेष निगरानी बरतनी है. साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के भी निर्देश दिए गए हैं. 

नकल माफिया की पहचान करने के निर्देश
नकल माफिया और असामाजिक तत्वों को पहले से ही पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. बोर्ड परीक्षाएं 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी. छात्रों को एडमिट कार्ड अपने स्कूल से लेना होगा. गौर करने वाली बात यह है कि इस बार यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र अगर अपना आधार कार्ड साथ नहीं ले जाते हैं तो उन्हें परीक्षा में प्रवेश में परेशानी हो सकती है. 

यह भी पढ़ें : UP TGT PGT परीक्षा की तारीख का इंतजार खत्म, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की डेटशीट

यह भी पढ़ें :  यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को दी राहत, CM योगी का आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला

TAGS

up board exam 2026

Trending news

up board exam 2026
UP के 18 जिले संवेदनशील घोषित, यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला
UP Ki Baat
देवरिया से UP की बात: विकास, खेती और जन मुद्दों पर संवाद, तीखे जवाबों का सीधा जवाब
frog temple
मेंढ़क मंदिर.....दिन में 3 बार रंग बदलता है शिवलिंग, यूपी में अनोखा शिव मंदिर
Kailash Mandir
एकलौता मंदिर जहां दो शि​वलिंग, कैलाश पर्वत से भगवान शिव को उठा लाए थे परशुराम
Ayodhya news
सुधार, संकल्प और समृद्धि की राह, विकसित भारत 2047 की नींव रखता आम बजट
Gorakhpur News
गोरखपुर में प्रेमी ने पत्नी-ससुर संग मिलकर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट
Lucknow latest news
यूपी के किसानों की बढ़ेगी पैदावार! योगी सरकार की नई बीज नीति का रोडमैप तैयार
Bundelkhand  Rain Alert
बुंदेलखंड में बदला मौसम का मिजाज, बारिश-आंधी और घने कोहरे के बीच ठंड की जोरदार वापसी
up police news
यूपी पुलिस के 121 दारोगाओं के लिए खुशखबरी! प्रमोशन देकर बनाए गए इंस्पेक्टर
Lucknow news
सुशांत गोल्फ सिटी में भाजपा विधायक के रिश्तेदार की संदिग्ध हालात में आत्महत्या!