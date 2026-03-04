UP Board Exam 2026: अब 15 दिन पहले आ सकेगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट! आंसर शीट चेकिंग में नई प्रणाली लागू

Prayagraj: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 की मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, तेज और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. अब परीक्षकों द्वारा दिए गए अंक सीधे बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर फीड किए जाएंगे. इस नई व्यवस्था से परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और त्रुटियों की संभावना भी कम होगी.

पांच जिलों से होगी शुरुआत

बोर्ड इस पहल को वर्ष 2026 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पांच जिलों में लागू करेगा. इसके लिए परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर विशेष तकनीकी व्यवस्था विकसित की जा रही है. इससे पहले इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाओं में ऑनलाइन अंक अपलोड करने का प्रयोग सफल रहा था. उसी अनुभव के आधार पर अब मुख्य परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन में भी डिजिटल प्रणाली लागू करने की तैयारी है.

क्या है मौजूदा व्यवस्था

फिलहाल प्रचलित व्यवस्था में परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर अंक ‘अवार्ड ब्लैंक’ पर दर्ज करते हैं. इसके बाद यह दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए परिणाम तैयार करने वाली एजेंसी को भेजे जाते हैं. एजेंसी उन अंकों को ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड करती है और फिर परीक्षण के लिए दोबारा क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाता है. यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो फाइलें वापस एजेंसी को सुधार के लिए लौटाई जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में समय अधिक लगता है.

नई प्रणाली से पहले घोषित होंगे परीक्षा परिणाम

नई प्रणाली लागू होने के बाद परीक्षक मूल्यांकन के साथ ही सीधे पोर्टल पर अंक दर्ज करेंगे. हालांकि प्रारंभिक चरण में एवार्ड ब्लैंक पर अंक देने की पुरानी प्रक्रिया भी समानांतर रूप से जारी रहेगी, ताकि किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में बैकअप बना रहे. बोर्ड का अनुमान है कि इस डिजिटल व्यवस्था से कम से कम 15 दिन पहले परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकेगा.

क्या है भविष्य की योजना

यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो वर्ष 2027 से इसे प्रदेश के सभी जिलों के मूल्यांकन केंद्रों पर लागू कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड चरणबद्ध तरीके से पूरी मूल्यांकन प्रणाली को डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों को समय पर सटीक परिणाम मिल सकेंगे.