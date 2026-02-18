UP Board Exam 2026: पहले दिन 10वीं, 12वीं के कुल 3 लाख से ज्यादा छात्रों ने छोड़ी परीक्षा, 5 'मुन्ना भाई' भी पकड़ाए

Krishndev Kumar/Prayagraj: उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत के साथ ही पहले दिन कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में पहले दिन ही कुल 3,13,708 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी. इनमें हाईस्कूल के 1,71,321 और इंटरमीडिएट के 1,42,387 छात्र-छात्राएं शामिल हैं.

'मुन्ना भाइयों' के खिलाफ FIR

परीक्षा के पहले ही दिन नकल और फर्जी परीक्षार्थियों पर भी सख्ती देखने को मिली। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तीन परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए, जिनमें एक बरेली और दो हापुड़ से हैं. वहीं आगरा, फतेहपुर, कन्नौज, कौशांबी और इटावा समेत कई जिलों में पांच फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़े गए, जो मूल छात्र की जगह सॉल्वर बनकर परीक्षा देने पहुंचे थे. इन मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इटावा में 'मुन्ना भाई' नहीं 'बड़ा भाई' पकड़ाया

इटावा में हाईस्कूल परीक्षा के दौरान बड़ा भाई छोटे भाई की जगह परीक्षा देता पकड़ा गया. सचल दल की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. जांच में सामने आया कि वह अपने भाई की जगह बैठकर परीक्षा देने पहुंचा था. इसी तरह फतेहपुर के राधानगर क्षेत्र स्थित एक इंटर कॉलेज में हिंदी के पेपर के दौरान उड़न दस्ते ने दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहे युवक को पकड़ लिया.

कौशांबी के एक परीक्षा केंद्र पर भी जांच के दौरान संदिग्ध युवक पकड़ा गया, जो पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. जांच में खुलासा हुआ कि वह किसी अन्य छात्र की जगह परीक्षा दे रहा था. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित सॉल्वर गैंग तो सक्रिय नहीं है.

गोंडा जिले में भी एक युवक को 1500 रुपये लेकर दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देते रंगे हाथ पकड़ा गया. परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद तलाशी में मामला खुल गया और आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया.

पहले पेपर पर क्या बोले छात्र

इस बीच जालौन में इंटरमीडिएट हिंदी का पेपर देने वाले छात्रों ने पेपर को कठिन बताया, हालांकि कई विद्यार्थियों का कहना था कि उन्होंने तैयारी के आधार पर अधिकांश प्रश्न हल कर लिए. जिले में इस बार 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कड़ी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, मजिस्ट्रेट, सचल दल और निरीक्षण टीमें तैनात की गई हैं.

8,033 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं

प्रदेशभर में कुल 8,033 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं. पहले दिन की घटनाओं ने साफ कर दिया है कि इस बार परीक्षा में सख्ती भी है और चुनौती भी. अब देखना होगा कि आगे के पेपर कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं.

