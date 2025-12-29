यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी ख़बर: 10वीं, 12वीं के परीक्षा केंद्र की अंतिम सूची जारी, 23 दिन चलेगी परीक्षा

UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक अहम घोषणा की है. प्रदेश भर में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है. परिषद की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 8033 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

कहां मिलेगी परीक्षा केंद्रों की लिस्ट

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों की यह अंतिम सूची परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in के साथ-साथ बोर्ड के एक्स (X) हैंडल @upboardpryj और फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर दी गई है, ताकि छात्र और विद्यालय समय रहते अपनी जानकारी देख सकें.

दरअसल, परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर 24 दिसंबर 2025 को परिषदीय केंद्र निर्धारण समिति की बैठक हुई थी. समिति की मंजूरी के बाद केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दिया गया और अब इसे सार्वजनिक कर दिया गया है. अंतिम सूची के अनुसार, 8033 परीक्षा केंद्रों में 596 राजकीय, 3453 सहायता प्राप्त (एडेड) और 3984 गैर सहायता प्राप्त (अन-एडेड) विद्यालय शामिल हैं.

585 नए परीक्षा केंद्र बढ़ाए

बोर्ड ने इससे पहले 30 नवंबर 2025 को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से 7448 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए थे. जिला स्तरीय समिति की समीक्षा के बाद इसमें बदलाव किए गए और कुल 585 नए परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए. हालांकि इस प्रक्रिया में राजकीय विद्यालयों के 314 और एडेड विद्यालयों के 31 केंद्र घटाए गए, जबकि अन-एडेड विद्यालयों के परीक्षा केंद्रों में 930 की बढ़ोतरी की गई है। इससे साफ है कि इस बार निजी विद्यालयों की भूमिका ज्यादा बढ़ी है.

कब हैं यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षाएं

यूपी बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी. इन परीक्षाओं के लिए कुल 52 लाख 30 हजार 297 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. इनमें हाईस्कूल के 27 लाख 50 हजार 945 और इंटरमीडिएट के 24 लाख 79 हजार 352 छात्र-छात्राएं शामिल हैं.

पिछले साल के मुकाबले परीक्षार्थियों की संख्या 2 लाख कम

पिछले साल यानी 2025 में कुल 54 लाख 38 हजार 597 परीक्षार्थी पंजीकृत थे और 8140 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. इस लिहाज से इस बार परीक्षार्थियों की संख्या करीब दो लाख कम हुई है, जिसका असर परीक्षा केंद्रों की संख्या पर भी पड़ा है.

यूपी बोर्ड की यह तैयारी आने वाले महीनों में परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.