Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3113559
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

UP Board Exam: आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, कड़ी निगरानी के बीच 53 लाख छात्र देंगे एग्जाम; ध्यान रखें ये गाइडलाइन

UP Board Exam: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा आज से शुरू हो गई है. यह परीक्षा 8 हजार से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित की गई है. नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इस मौके पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को शुभकामनाएं दी है. साथ ही धैर्य और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Board Exam
UP Board Exam

UP Board Exam: उत्तर प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है, जो 12 मार्च तक आयोजित होगी. प्रदेश में 8 हजार से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स पर ये परीक्षा हो रही है. जहां नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और धैर्य और अनुशासन बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे.

बोर्ड की तरफ से सख्त आदेश
जानकारी के मुताबिक, 10वीं और 12वीं में कुल 53 लाख 37 हजार 778 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. 10वीं में 27 लाख 61 हजार 696 और 12वीं में 25 लाख 76 हजार 82 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. बोर्ड की तरफ से परीक्षा को नकलविहीन बनाने के सख्त आदेश हैं. सभी परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी. परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है.

प्रदेश के सभी जिलों की परीक्षा की मॉनिटरिंग बोर्ड मुख्यालय के कंट्रोल रूम से भी की जा रही है. परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश हैं. संवेदनशील घोषित किए गए परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ और एलआईयू की टीमें भी एक्टिव रहेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा
अब अगर बात करें गोंडा की तो गोंडा जिले के 191 परीक्षा केंद्रों पर आज से यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है. जहां आज प्रथम पाली में हाईस्कूल के 50375 बच्चे हिंदी की परीक्षा दे रहे है. परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग के बाद उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जा रही है. प्रथम पाली में आज इन परीक्षार्थियों द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिंदी की परीक्षा दी जाएगी.

सघन चेकिंग के बाद प्रवेश की अनुमति
गोंडा को अति संवेदनशील की श्रेणी में घोषित किए जाने के चलते सघन तलाशी और अच्छे ढंग से की जा रही है. ताकि नकलविहीन शांतिपूर्ण ढंग से हिंदी की परीक्षा संपन्न कराई जा सके. 151 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी सुबह 7:00 से हिंदी की परीक्षा देने के लिए पहुंच गए. परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई है. 8:30 तक परीक्षार्थियों को प्रवेश केंद्र के अंदर सघन चेकिंग के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. 

परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर
परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है. स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट के साथ केंद्र व्यवस्थापक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक भी परीक्षा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए लगाए गए है. गोंडा पुलिस प्रशासन द्वारा आज बड़ी संख्या में होने वाली इस परीक्षा को संपन्न करने के लिए 17 थाना अध्यक्ष,दो अपर पुलिस अधीक्षक,5 क्षेत्राधिकारियों के साथ 500 से अधिक पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है.

अति संवेदनशील जिले की श्रेणी में गोंडा
गोंडा जिले को इस बार अति संवेदनशील जिले की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे में यहां के 151 परीक्षा केंद्रों पर भी यूपी एसटीएफ,स्थानीय एलआईयू विभाग की भी नजर है. ताकि पूरे जिले में नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराई जा सके. जिला प्रशासन द्वारा भी गोंडा के 14 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील और तीन परीक्षा केंद्रों को अतिसंवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है. वहां पर भी जिला प्रशासन के साथ-साथ यूपी एसटीएफ औऱ अन्य एजेंसी की भी नजर है. गोंडा में इस बार परीक्षा ड्यूटी में लगे 4700 कक्ष निरीक्षकों को QR कोड वाला परिचय पत्र पहली बार दिया गया है.

ध्यान रखें ये गाइडालाइंस
यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अपने साथ परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड लाना न भूलें. एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी. स्टूडेंट्स परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचे. एक बार परीक्षा केंद्र के गेट बंद होने के बाद किसी को भी फिर एंट्री नहीं मिलेगी. ऐसे में स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर पर पहले से पहुंचे. एडमिट कार्ड के साथ-साथ स्टूडेंट्स अपने स्कूल आईडी भी साथ रखें. परीक्षा हॉल में बैन आइटम्स ना ले जाएं. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने पास न रखें.

यह भी पढ़िए: UP Breaking News Live: यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू, परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम ; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

TAGS

UP board examUP BoardUP Board 10th examUP Board 12th examup board class 10 or 12 exam

Trending news

amit shah
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का बजने वाला है बिगुल, हरिद्वार से अमित शाह करेंगे शंखनाद
Yogi Adityanath
22 फरवरी से विदेश दौरे पर सीएम योगी, सिंगापुर से जापान.. निवेश पर ध्यान; जानें प्लान
UP board exam
आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, कड़ी निगरानी के बीच 53 लाख छात्र देंगे एग्जाम
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में फिर बदला मौसम, चमोली समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट
up breaking news
UP Breaking News Live: यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू, परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम ; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
crime news
फौजी दूल्हे के अरमानों पर फिरा पानी! सुहागरात से पहले दुल्हन प्रेमी के साथ रफूचक्कर
up board exam 2026
UP बोर्ड परीक्षा से पहले खो गया एडमिट कार्ड तो घबराएं नहीं, यहां मिलेगा प्रवेश पत्र
Bundelkhand Weather
क्या बुंदेलखंड पर मेहरबान होंगे बादल? हमीरपुर-झांसी में मौसम लेगा करवट
Ayodhya Weather
अलीगढ़ समेत यूपी के कई जिलों में बरसेंगे बादल, जानें कैसा रहेगा रामनगरी का मौसम
Varanasi News
पूर्वांचल के खिलाड़ियों को बड़ी सौगत! बन रहा अंतरराष्ट्रीय स्तर का मिनी स्टेडियम