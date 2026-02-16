UP Board Exam: 18 फरवरी से शुरू होगा 'एग्जाम का महाकुंभ', 53 लाख से ज्यादा छात्र देंगे यूपी बोर्ड परीक्षा

UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं. इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचाए जा चुके हैं. परीक्षा केंद्रों पर सख्ती से निगरानी की जाएगी. नकल पर पूरी तरह रोक लगाने के इंतजाम किए गए हैं.

संगमनगरी में बनाए गए 333 परीक्षा केंद्र

संगमनगरी प्रयागराज में भी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारी पूरी हो गई है. जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है. डीआईओएस पीएन सिंह ने बताया कि संगम नगरी प्रयागराज में 1 लाख 95 हजार 963 परीक्षार्थी 10वीं और 12वीं में पंजीकृत हैं. इसके लिए जनपद में कुल 333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्र रखे गए हैं. इसकी निगरानी 24 घंटे कंट्रोल रूम से की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी परीक्षा में न होने पाए.

तीन सुपर जोन और 8 जोन में बंटा जिला

डीआईओएस पीएन सिंह ने बताया कि जनपद को तीन सुपर जोन और 8 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है. मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा चुकी है. जिले में कुल 8 सचल दल बनाया गया है जोकि भ्रमणशील रहकर परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेगा. डीआईओएस पीएन सिंह ने बताया कि प्रयागराज को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है. जिसमें 11 संवेदनशील और 8 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिह्नित किए गए हैं, जहां खास निगरानी और सख्ती बरती जाएगी. साथ ही 8 केंद्रों पर जैमर लगाया जाएगा. डीआईओएस ने साफ किया कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ परीक्षा निवारण अधिनियम 2024 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

12 मार्च तक चलेंगी बोर्ड परीक्षाएं

बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी. दसवीं और बारहवीं की पूरी परीक्षा में कुल 53 लाख 37 हजार 778 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. दसवीं में 27 लाख 61 हजार 696 जबकि बारहवीं में 25 लाख 76 हजार 82 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. 8 हजार 33 परीक्षा केंद्र प्रदेशभर में बनाए गए हैं. जिसमें 222 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है. सभी परीक्षा केंद्रों की 24 घंटे निगरानी बोर्ड मुख्यालय पर बनाए गए कंट्रोल रूम से की जाएगी. एसटीएफ और एलआईयू की टीमें भी परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए सक्रिय रहेंगी।.

जालौन में 72 परीक्षा केंद्रों पर होगी बोर्ड परीक्षा

जालौन में कुल 38,374 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. इनमें हाई स्कूल के 19,070 तथा इंटरमीडिएट के 19,304 विद्यार्थी शामिल हैं. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली की परीक्षा सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी. 72 परीक्षा केंद्रों पर निगरानी होगी. जिले में परीक्षा के लिए 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें से 6 केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहां विशेष निगरानी रखी जाएगी. परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं.

अलीगढ़ में 17 हजार छात्र देंगे परीक्षा

अलीगढ़ में Central Board of Secondary Education बोर्ड परीक्षा कल से शुरू हो रही हैं. 22 सेंटर में 17 हजार से ज्यादा छात्र परीक्षा देंगे. हाईस्कूल (कक्षा 10) के लगभग 9,500 छात्र 17 फरवरी से परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि इंटरमीडिएट (कक्षा 12) के करीब 7,500 परीक्षार्थी 18 फरवरी से एग्जाम देंगे.

