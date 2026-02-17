यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले खो गया एडमिट कार्ड तो घबराएं नहीं, यहां आसानी से मिलेगा प्रवेश पत्र

UP Board Exam Admit Card: यूपी बोर्ड परीक्षा कल यानी 18 फरवरी से शुरू हो रही है. इस बार 53 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए प्रदेशभर में 7,448 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं. बोर्ड परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. छात्रों को एडमिट कार्ड भी बांट दिए गए हैं. फिर भी कोई छात्र अगर अपना एडमिट कार्ड खो दिया है तो घबराए नहीं. आसानी से एग्जाम सेंटर की जानकारी मिल जाएगी. सीएम योगी ने भी परीक्षा देने जा रहे छात्रों को शुभाशीष दी है.

यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र ध्यान दें

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 18 फरवरी से 12 मार्च तक किया करवाया जा रहा है. स्कूल द्वारा छात्रों को एडमिट कार्ड उपलब्ध करवा दिया गया है. वहीं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा केंद्रों की सूची भी जारी कर दी गई है. परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से ले जाना होगा. फिर भी अगर छात्र एडमिट कार्ड भूल जाए तो घबराए नहीं.

मेरे प्रिय विद्यार्थियो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं कल से प्रारंभ हो रही हैं। आप सभी को मेरा शुभाशीष। परीक्षाएं केवल आपकी शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन नहीं हैं, बल्कि यह आपके धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की भी परीक्षा है।… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 17, 2026

एडमिट कार्ड खोने के बाद क्या करें?

अगर पहली या दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद आपका एडमिट कार्ड भी खो गया है तो आप बचे हुए पेपर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए छात्र को डुप्लीकेट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। इससे आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाएगी और छात्र आगे की परीक्षाएं दे पाएंगे। गर एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में कहीं खोया या छूट गया है तो छात्रों को सलाह है कि वह तुरंत परीक्षा केंद्र सुपरिटेंडेंट या इनविजिलेटर को इसकी जानकारी दें। वह आपकी अटेंडेंस चेक कर आपकी मदद करेंगे।

एडमिट कार्ड भूल जाएं तो क्या करें?

अगर किसी कारणवश छात्र परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड भूल जाए या खो जाए तो घबराए नहीं. छात्र यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड कर सकता है. साथ ही स्कूल से संपर्क करके भी एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है. एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो आईडी कार्ड अनिवार्य है. परीक्षा से पहले ही अपने एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी निकालकर रखें. ताकि एडमिट कार्ड खोने की स्थिति में आपको परेशानी न हो. इसके अलावा एडमिट कार्ड डाउनलोड न होने पर छात्र तुरंत बोर्ड हेल्पलाइन, स्कूल हेल्पलाइन आदि पर संपर्क कर लें.

शिक्षक से लेनी होगी अनुमति

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर छात्र किसी वजह से एडमिट कार्ड भूल जाए या खो जाए तो भी वह परीक्षा दे सकता है. हालांकि, यह परीक्षा केंद्र पर तैनात शिक्षक की अनुमति के बाद ही हो सकता है. शिक्षक को अगले दिन छात्र को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा. इसके अलावा मोबाइल में एडमिट कार्ड की फोटो, एक्स्ट्रा फोटो कॉपी बनाने से एडमिट कार्ड खोने की स्थिति में भी परेशान नहीं होना पड़ेगा.

