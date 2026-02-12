Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3106695
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 का बिगुल; QR कोड से होगी निगरानी, 52 लाख छात्रों की परीक्षा में नकल माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक!

UP Board Examinations: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी. परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल रोकने के लिए बोर्ड ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

UP Board Examinations: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी. परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल रोकने के लिए बोर्ड ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इस बार प्रदेशभर में 8033 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित होंगी.

जानें कितने जिलें में होगी परीक्षा ? 
यूपी बोर्ड ने 18 जिलों को घोषित किया है. इनमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, हरदोई, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा शामिल हैं. इन जिलों में कुछ विषयों और तिथियों को विशेष रूप से अधिक संवेदनशील मानते हुए अतिरिक्त निगरानी और कड़े प्रशासनिक इंतजाम किए जाएंगे. स्थानीय प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

पहली बार QR कोड युक्त परिचय पत्र
इस बार बोर्ड ने बड़ा बदलाव करते हुए कक्ष निरीक्षकों को QR कोड युक्त परिचय पत्र जारी किए हैं, ताकि फर्जी कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी रोकी जा सके. 10 फरवरी 2026 को यूपी बोर्ड के पोर्टल पर कक्ष निरीक्षकों के मुद्रित एवं QR कोड युक्त पहचान पत्र अपलोड कर दिए गए हैं. सभी जिलों के डीआईओएस को बीएसए के साथ समन्वय कर 12 फरवरी तक पर्याप्त कक्ष निरीक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वास्थ्य और सफाई की विशेष व्यवस्था
परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों और कार्मिकों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी. सभी जिलों के सीएमओ को 13 फरवरी तक आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, परीक्षा केंद्रों के आसपास साफ-सफाई की व्यवस्था के लिए सीडीओ और शहरी क्षेत्रों में नगर आयुक्त से समन्वय कर विशेष अभियान चलाया जाएगा.

सीसीटीवी निगरानी और सख्त कार्रवाई
सभी 8033 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी. केंद्र व्यवस्थापकों की जवाबदेही तय की गई है. नकल माफिया और अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. स्थानीय प्रशासन को भी परीक्षा के दौरान सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है.

52 लाख से अधिक छात्र होंगे शामिल
यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में कुल 52,30,297 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. इनमें हाईस्कूल के 27,50,945 और इंटरमीडिएट के 24,79,352 छात्र शामिल हैं. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश अमजद पुलिस एनकाउंटर में ढेर, फायरिंग में दारोगा-सिपाही घायल
 

TAGS

UP Board Examinations

Trending news

UP Board Examinations
यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 का बिगुल;52 लाख छात्रों की परीक्षा में नकल माफिया पर सर्जिकल!
Kanpur Lamborghini Case
कानपुर लैंबॉर्गिनी केस में बड़ी कार्रवाई, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शिवम मिश्रा
dehradun news
देहरादून में एनकाउंटर; हत्याकांड के शूटर समेत दो बदमाश गिरफ्तार
Mau News
बॉयफ्रेंड ने तोड़ा वादा, तो मौत को छूने नदी में कूद गई गर्लफ्रेंड और....
UP Road Accident
कन्नौज और फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसा, डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी
Sambhal news
चंदौसी में सेंट्रल वेयर हाउस पर CBI की रेड, 3 क्वालिटी मैनेजर रिश्वत लेते गिरफ्तार
UP Encounter
मुजफ्फरनगर में 50,000 का इनामी बदमाश अमजद पुलिस एनकाउंटर में ढेर, दारोगा-सिपाही घायल
uttarakhand rain alert
स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा ठंडा मुनस्यारी,देवभूमि में 16 को दिखेगा मौसम का खौफनाक रंग
up breaking news
UP Breaking News Live: नोएडा दौरे पर सीएम योगी, बजट सत्र में आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
up budget 2026
41 साल पुराने कारखाने को मिला 'बूस्टर डोज, बजट 2026 में पूर्वांचल को मिला तोहफा!