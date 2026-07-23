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यूपी बोर्ड ने मान्यता प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, अब 30 साल की लीज पर खुलेंगे स्कूल, खत्म हुआ लेट फीस का झंझट

Prayagraj News : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने राज्य में शिक्षा का विस्तार करने और स्कूलों के संचालन को सुगम बनाने के लिए वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता के नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 23, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:28 AM IST
यूपी बोर्ड ने मान्यता प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, अब 30 साल की लीज पर खुलेंगे स्कूल, खत्म हुआ लेट फीस का झंझट

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