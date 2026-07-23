यूपी बोर्ड ने मान्यता प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, अब 30 साल की लीज पर खुलेंगे स्कूल, खत्म हुआ लेट फीस का झंझट

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प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने राज्य में शिक्षा का विस्तार करने और स्कूलों के संचालन को सुगम बनाने के लिए वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता के नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है
जानें क्या है मामला ?
दरअसल, बोर्ड द्वारा उठाए गए इस कदम से उन सभी शिक्षण संस्थानों को भारी राहत मिलने की उम्मीद है, जो नए स्कूल खोलने की योजना बना रहे हैं या अपनी वर्तमान व्यवस्था का विस्तार करना चाहते हैं. बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर इन तमाम बदलावों की विस्तृत जानकारी दी गई है.
नए नियमों के लागू होने के बाद अब मान्यता प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी हो गई है. आइए जानते हैं कि बोर्ड द्वारा किए गए इन बदलावों में मुख्य बातें क्या हैं और इससे स्कूलों को किस प्रकार का फायदा पहुंचेगा.
जमीन की अनिवार्यता में बड़ी ढील
नए नियमों के तहत बोर्ड ने स्कूल के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के क्षेत्रफल के नियमों को काफी आसान कर दिया है. अब शहरी क्षेत्रों में नया स्कूल खोलने या मान्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 3,000 वर्ग मीटर जमीन की ही आवश्यकता होगी. वहीं, ग्रामीण इलाकों में मान्यता प्राप्त करने के लिए 6,000 वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य किया गया है. जमीन के इन नए मानकों से उन प्रबंधकों और संचालकों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पहले अत्यधिक जमीन की व्यवस्था करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था.
अब 30 साल की रजिस्टर्ड लीज पर भी मिलेगी मान्यता
यूपी बोर्ड के इतिहास में यह एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है. अब तक स्कूल के नाम पर केवल खुद की जमीन होना ही एक मुख्य शर्त हुआ करती थी, जिसके कारण कई लोग चाहकर भी स्कूल नहीं खोल पाते थे. लेकिन अब बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी के पास खुद की जमीन नहीं है, तो वह 30 साल की रजिस्टर्ड लीज पर ली गई जमीन के आधार पर भी स्कूल के लिए मान्यता प्राप्त कर सकता है. इस प्रावधान के जुड़ने से उन लोगों के लिए रास्ते खुल गए हैं जिनके पास पूंजी तो है, पर वे जमीन खरीदने में असमर्थ थे.
विलंब शुल्क की व्यवस्था खत्म
स्कूल संचालकों के लिए एक और बेहद राहत भरी खबर यह है कि बोर्ड ने मान्यता के आवेदन प्रक्रिया में पहले से चली आ रही विलंब शुल्क की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. अक्सर ऐसा होता था कि समय सीमा निकल जाने या कागजी कार्रवाई पूरी होने में देरी के कारण स्कूलों को भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ता था. इस शुल्क के हटने से अब स्कूल संचालकों पर से आर्थिक बोझ कम होगा और वे बिना किसी अतिरिक्त तनाव के समय पर अपनी प्रक्रियाओं को पूरा कर सकेंगे.
शिक्षा के क्षेत्र में क्या पड़ेगा प्रभाव?
बोर्ड के इन तमाम संशोधनों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की पहुंच को आसान बनाना है. जानकारों का मानना है कि नियमों के इतने लचीले होने से प्रदेशभर में नए वित्तविहीन स्कूलों की संख्या में इजाफा होगा. जब स्कूल आसानी से खुलेंगे, तो छात्र-छात्राओं को अपने घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने के अवसर भी बढ़ेंगे.