यूपी बोर्ड ने मान्यता प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, अब 30 साल की लीज पर खुलेंगे स्कूल, खत्म हुआ लेट फीस का झंझट

अब 30 साल की रजिस्टर्ड लीज पर भी मिलेगी मान्यता

यूपी बोर्ड के इतिहास में यह एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है. अब तक स्कूल के नाम पर केवल खुद की जमीन होना ही एक मुख्य शर्त हुआ करती थी, जिसके कारण कई लोग चाहकर भी स्कूल नहीं खोल पाते थे. लेकिन अब बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी के पास खुद की जमीन नहीं है, तो वह 30 साल की रजिस्टर्ड लीज पर ली गई जमीन के आधार पर भी स्कूल के लिए मान्यता प्राप्त कर सकता है. इस प्रावधान के जुड़ने से उन लोगों के लिए रास्ते खुल गए हैं जिनके पास पूंजी तो है, पर वे जमीन खरीदने में असमर्थ थे.