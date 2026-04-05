UP Board Result 2026: 15 दिनों में जांची गई 2.80 करोड़ कॉपियां, जानें कब घोषित होंगे 10वीं-12वीं के नतीजे?

UP Board Result 2026: माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के परिक्षार्थियों के लिए अच्छी ख़बर है. दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन काम पूरा हो गया. 15 कार्य दिवसों में 1 लाख 53 हजार परीक्षकों ने 2 करोड़ 80 लाख कॉपियों का मूल्यांकन किया. बोर्ड रिजल्ट की तैयारियों में जुट गया है. 25 अप्रैल के बाद कभी भी परीक्षा परिणाम आ सकता है.

परीक्षा परिणाम को लेकर तैयारियां शुरू

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की दसवीं और बारहवीं परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है. 15 कार्य दिवसों में 1 लाख 53 हजार परीक्षकों ने करीब 2 करोड़ 80 लाख कॉपियों का मूल्यांकन किया है. सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में प्रदेश के 254 केंद्रों पर परीक्षकों ने कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा किया है. मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद अब बोर्ड की तरफ से परीक्षा परिणाम को लेकर तैयारियां शुरू हो गईं हैं. बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के मुताबिक रिजल्ट की तैयारियों को लेकर कार्य किए जा रहें हैं. सब कुछ तय समय के मुताबिक रहा तो अगले बीस दिनों में परीक्षा परिणाम को तैयार कर लिया जाएगा. यानी 25 अप्रैल के बाद कभी भी बोर्ड की तरफ से परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है.

कब शुरू हुई थी परीक्षा?

माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च को ख़त्म हुईं थीं. दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में कुल 53 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत थे. 18 मार्च से बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य प्रदेश के 254 केंद्रों पर शुरू हुआ, जोकि 4 अप्रैल को सम्पन्न हो गया.

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मूल्यांकन प्रक्रिया में 1 लाख 53 हजार परीक्षकों को लगाया गया था. मूल्यांकन प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हुई. अब मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद बोर्ड की तरफ से परीक्षा परिणाम जारी किए जाने को लेकर तैयारियां तेज़ हो गई हैं. माना जा रहा है कि अगले बीस दिनों में रिजल्ट की प्रक्रिया को कर लिया जाएगा. सब कुछ तय समय में हुआ तो 25 अप्रैल के बाद बोर्ड कभी भी परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है.

कब आएगा रिजल्ट?

उम्मीद जताई जा रही है कि 25 अप्रैल 2026 के बाद बोर्ड किसी भी समय नतीजों की तारीख घोषित कर सकता है। पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह तक परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे.

कहां देखें परिणाम?

परीक्षार्थी अपना रिजल्ट यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर देख सकेंगे.

upmsp.edu.in

upresults.nic.in