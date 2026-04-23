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यूपी बोर्ड रिजल्ट की टिक-टिक शुरू; आज शाम 4 बजे जारी होंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे, 54 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार होगा खत्म

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. साल 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. बोर्ड मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए जाएंगे.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:51 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. साल 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. बोर्ड मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए जाएंगे.

UP Board 10th 12th Result 2026: 54 लाख के करीब परीक्षार्थियों ने कराया था पंजीकरण
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कुल 53 लाख 37 हजार 778 परीक्षार्थी पंजीकृत थे.शिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, इन परीक्षार्थियों में लैंगिक विविधता का विशेष संतुलन देखा गया है. कुल पंजीकृत छात्रों में 25,23,112 छात्राएं और 28,14,612 छात्र शामिल हैं। इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा देते हुए इस बार 54 ट्रांसजेंडर परीक्षार्थियों ने भी बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था.

फरवरी से मार्च तक का आयोजन
यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 के बीच संपन्न हुई थीं. प्रदेश भर में सुचितापूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुल 8,033 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. आंकड़ों की बात करें तो 10वीं की परीक्षा में लगभग 26 लाख और 12वीं में 24.5 लाख परीक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

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रिकॉर्ड समय में हुआ कॉपियों का मूल्यांकन
दरअसल, कुल 2 करोड़ 75 लाख कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 18 मार्च से 4 अप्रैल के बीच का समय निर्धारित किया गया था.कड़े सुरक्षा इंतजामों और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मूल्यांकन कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया, जिसके बाद आज परिणाम जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है.

UP Board Result 2026 Updates: यहां चेक कर सकेंगे अपना रिजल्ट
आज यानी 23 अप्रैल शाम 4 बजे परिणाम जारी होने के बाद छात्र यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड तैयार रखें ताकि वेबसाइट खुलते ही वे तुरंत अपना परिणाम चेक कर सकें.

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