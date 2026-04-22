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यूपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार खत्म! 23 अप्रैल को जारी होंगे परीक्षा परिणाम; जानें सबसे पहले कहां देख सकेंगे

UP Board Result 2026 Date Time: यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम कब आएंगे इसका इंतजार खत्म हो गया है. कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने परीक्षा परिणाम जारी करने की तारीख और समय का नोटिस जारी कर दिया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 22, 2026, 04:00 PM IST
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Prayagraj News: यूपी बोर्ड से जारी नोटिस में बताया गया है कि वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा. परीक्षा परिणाम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर और अन्य प्लेटफॉर्म पर देखें जा सकेंगे. ऐसे में छात्रों के लिए जरूरी है कि वे रिजल्ट चेक करने के सभी आसान और वैकल्पिक तरीकों के बारे में पहले से जानकारी रखें, ताकि परिणाम जारी होते ही बिना किसी परेशानी के अपने अंक देख सकें.

वेबसाइट से ऐसे देखें रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहला और आधिकारिक तरीका ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए मार्कशीट देखना है. इसके लिए छात्र-छात्राएं बोर्ड की आधिकारिक साइट (www.upmsp.edu.in) पर जाकर अपनी डिटेल भर सकते हैं. 

सबसे पहले वेबसाइट खोलें, फिर होमपेज पर 10वीं या 12वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल नंबर और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें. सबमिट करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. 

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इंटरनेट नहीं? SMS से भी मिलेगा रिजल्ट
अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या वेबसाइट स्लो चल रही है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं.इसके लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर “UP10” या “UP12” लिखें, उसके बाद स्पेस देकर अपना रोल नंबर डालें और इसे 56263 पर भेज दें. कुछ ही समय में आपके मोबाइल पर अंक और रिजल्ट की जानकारी आ जाएगी. 

डिजीलॉकर पर भी मिलेगा डिजिटल मार्कशीट
छात्रों को एक और बड़ी सुविधा मिलने जा रही है. अब रिजल्ट डिजीलॉकर के जरिए भी देख सकते हैं. यहां उपलब्ध मार्कशीट पूरी तरह डिजिटल सिग्नेचर के साथ वैरिफाइड होगी.
 
छात्र डिजीलॉकर की वेबसाइट पर जाकर बोर्ड रिजल्ट सेक्शन में अपनी कक्षा चुनें, फिर रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें. सबमिट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर उपलब्ध होगा. 

इन वेबसाइट्स पर भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट
आधिकारिक वेबसाइट के अलावा कुछ अन्य भरोसेमंद पोर्टल्स पर भी रिजल्ट उपलब्ध कराया जाएगा. इनमें प्रमुख रूप से-  upmsp.edu.in
upresults.nic.in
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के अलावा अन्य न्यूज पोर्टल शामिल हैं. इससे छात्रों को विकल्प मिल जाता है, खासकर तब जब मुख्य वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा हो. 

स्कूल और टीचर भी बन सकते हैं सहारा
अगर किसी वजह से ऑनलाइन या SMS के जरिए रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो छात्र अपने स्कूल या क्लास टीचर से भी संपर्क कर सकते हैं. उन्हें अपना रोल नंबर साझा करके रिजल्ट की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. 

पहले से करें तैयारी, पाएं तुरंत अपडेट
रिजल्ट के दिन वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक रहता है, जिससे सर्वर स्लो हो सकता है. ऐसे में बेहतर होगा कि छात्र अपना रोल नंबर पहले से संभालकर रखें और वैकल्पिक तरीकों जैसे SMS या डिजीलॉकर की जानकारी भी तैयार रखें. कुछ पोर्टल्स पर प्री-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जाती है, जहां रजिस्टर करने पर रिजल्ट सीधे मोबाइल या ईमेल पर मिल जाता है. 

कुल मिलाकर, इस बार छात्रों के पास रिजल्ट देखने के कई आसान और तेज विकल्प मौजूद हैं. इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. बस सही जानकारी के साथ तैयार रहें और रिजल्ट जारी होते ही अपने भविष्य की अगली तैयारी में जुट जाएं. 

 

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