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यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर! इंटरनल मार्क्स सिस्टम में हुए अपलोड, जानें कब, कहां और कैसे देख सकेंगे रिजल्ट

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है. छात्रों के इंटरनल मार्क्स सिस्टम में अपलोड कर दिये गए हैं. आइये आपको बताते हैं रिजल्ट कब तक जारी होगा और आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकेंगे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 10, 2026, 06:01 PM IST
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UP Board Result 2026 Expected Date
UP Board Result 2026 Expected Date

UP Board Result 2026 Date: उत्तर प्रदेश के 50 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के इंटरनल मार्क्स को सिस्टम में सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया है, जिसके बाद अब बोर्ड पूरी तरह से रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में जुट गया है. 

3 करोड़ से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं की हुई जांच 
इस वर्ष यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 मार्च 2026 तक संपन्न कराई गई थीं. परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य शुरू किया गया, जिसे 4 अप्रैल तक पूरा कर लिया गया. इस दौरान करीब 3 करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है. मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद 5 अप्रैल तक सभी कॉपियों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में भी भेज दिया गया. 

परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया तेज 
बोर्ड सूत्रों के मुताबिक, अब परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. इंटरनल मार्क्स अपलोड होने के साथ ही रिजल्ट तैयार करने का अहम चरण पूरा हो गया है. वहीं जिन छात्रों के इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा बाकी रह गई थी, उनकी परीक्षाएं भी 9 और 10 अप्रैल को सफलतापूर्वक आयोजित कर ली गई हैं. इससे अब रिजल्ट जारी करने में किसी तरह की बाधा नहीं रह गई है. 

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रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख
रिजल्ट की संभावित तारीख की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम 28 या 29 अप्रैल 2026 तक घोषित किया जा सकता है. आमतौर पर बोर्ड को रिजल्ट को अंतिम रूप देने में करीब 18 से 20 दिन का समय लगता है, जिसके चलते अप्रैल के अंतिम सप्ताह में परिणाम जारी होने की संभावना प्रबल है. 

कहां देख सकते हैं रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र-छात्राएं इसे ऑनलाइन माध्यम से आसानी से देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (upmsp.edu.in) पर जाना होगा. वहां होमपेज पर ‘Result’ सेक्शन में जाकर अपनी कक्षा के अनुसार लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रोल नंबर और जरूरी विवरण भरते ही स्क्रीन पर परिणाम प्रदर्शित हो जाएगा. 

रिजल्ट की कॉपी कैसे मिलेगी 
छात्र अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं या उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं. जब तक स्कूल से मूल अंकपत्र प्राप्त नहीं होता, तब तक यह ऑनलाइन डाउनलोड किया गया रिजल्ट ही मान्य दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. 

कुल मिलाकर, यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है और वे अपने मेहनत के परिणाम को देख सकेंगे. 

ये भी पढ़ें: यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दी अपडेट!

 

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