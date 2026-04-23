UP Board Result 2026 Out: खुशखबरी! यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी, बोर्ड के निदेशक ने दी जानकारी

UP Board Result 2026 Out: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. यूपी बोर्ड के निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने ​इसकी घोषणा कर दी है. अभ्यर्थी यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in जाकर चेक कर सकते हैं. साथ ही अभ्यर्थी Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके नतीजे देख सकते हैं.

10वीं में दो छात्राएं रहीं टॉपर

यूपी बोर्ड के निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि 10वीं में दो छात्रा टॉपर रहीं. अंशिका और कशिश ने संयुक्त रूप से टॉप किया है. वहीं, 12वीं में शिखा वर्मा ने टॉप किया है. 12वीं में छात्राओं ने बाजी मारी है. शिखा सीतापुर की रहने वाली है. उनके 97.60 फीसदी अंक पाए हैं. बता दें कि इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में करीब 53 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इसमें करीब 27.32 लाख छात्र-छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी थी.

यूपी बोर्ड रिजल्ट कैसे चेक करें

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद शाम चार बजे रिजल्ट घोषित कर दिया. आप यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. सबसे पहले होमपेज पर UP Board Class 10th Result 2026 या UP Board Class 12th Result 2026 पर क्लिक करें. अब अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स भरें. कैप्चा कोड को भरकर सबमिट कर दें. अब स्क्रीन पर आपका रिजल्ट खुल जाएगा. इसका प्रिंट ले सकते हैं.

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सीएम योगी ने दी बधाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी छात्र—छात्राओं को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह सफलता आपके अथक परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आप सभी विद्यार्थी भविष्य… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 23, 2026

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