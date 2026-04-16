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यूपी बोर्ड परीक्षा में बदल गया पासिंग मार्क्स? जानें 10वीं और 12वीं के छात्रों को लाने होंगे कितने अंक

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की कॉपी चेक की जा चुकी हैं. 20 अप्रैल के बाद कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में पासिंग मार्क्स क्या है?. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 16, 2026, 09:10 PM IST
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UPPSC Result 2026
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UP Board 2026 Pass Marks: यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद अब रिजल्ट का इंतजार हो रहा है. इस बार यूपी बोर्ड ने कॉपियों के मूल्यांकन में स्टेप मार्किंग का फॉर्मूला अपनाया है. इसको लेकर छात्रों में कंफ्यूजन है. आइए जानते हैं क्या है स्टेप मार्किंग फॉर्मूला और यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना जरूरी है?... 

क्या है स्टेप मार्किंग फॉर्मूला
इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में स्टेप मार्किंग फॉर्मूला लागू किया गया है. इसका मतलब यह है कि अगर आपका फाइनल आंसर गलत है फिर भी आपको नंबर मिलेंगे. यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि उस आंसर पर आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा. यानी जहां तक आपका आंसर सही होगा, वहां तक के नंबर मिलेंगे. 

यूपी बोर्ड परीक्षा में पासिंग मार्क्स क्या है?
यूपी बोर्ड परीक्षा नियम के तहत, किसी भी विषय में पास होने के लिए अभ्यर्थी को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षा में पास होना अनिवार्य है. यूपी बोर्ड परीक्षा कुल 100 मार्क्स की हुई थी. इसमें लिखित परीक्षा 70 नंबर की होती है. वहीं, बाकी 30 नंबर की प्रैक्टिकल परीक्षा हुई थी. लिखित परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 33 फीसदी अंक लाना जरूरी होता है. 

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कितने अंक लाना जरूरी 
इस हिसाब से हर विषय में 23 अंक लाने अनिवार्य होते हैं. वहीं, प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 10 अंक लाने थे. ध्यान रहे थ्योरी में पास होना जरूरी है. अगर कोई अभ्यर्थी एक या दो विषय में 33 फीसदी से कम नंबर पाता है तो वो कम्पार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकता है. अगर कोई छात्र 2 से अधिक विषयों में 33 फीसदी मार्क्स नहीं हासिल कर पाता है तो उसे फेल माना जाएगा. 

कब आएगा यूपी बोर्ड रिजल्ट?
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की कॉपी चेक की जा चुकी हैं. यूपीएमएसपी 20 अप्रैल 2026 के बाद कभी भी यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी कर सकता है. इस बार 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने बोर्ड परीक्षा दी है.  

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