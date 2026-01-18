UP Breaking News Live: माघ मेला में तीसरा शाही स्नान आज, 2 लाख लोगों के खाते में पहुंचेंगे एक लाख रुपये; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 18 जनवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. प्रयागराज माघ मेला में 18 जनवरी को तीसरा शाही स्नान है. PMAY-शहरी 2.0 योजना के लाभार्थियों के लिए रविवार को पहली किस्त जारी हो रही है, जिसमें लाभार्थियों के खाते में एक लाख रुपये ट्रांसफर होंगे. उधर, 12309 तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया. जिसके चलते पं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर मची अफरा-तफरी मच गई. चंदौली में राजधानी एक्सप्रेस खाली कराई गई. वहीं मौसम की बात करें तो यूपी में सर्दी का सितम जारी है. रविवार को सुबह से कई जिलों में कोहरे का असर दिख रहा है. लखनऊ, कानपुर से लेकर प्रदेश में लगातार ठंड ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

मकर संक्रांति से भी ज्यादा उमड़ेगा आस्था का सैलाब

Magh Mela third Shahi Snan 2026: प्रयागराज माघ मेला में 18 जनवरी को तीसरा शाही स्नान है. माघ मेला आस्था का विराट समागम है, जहां साधु-संत, कल्पवासी और आम श्रद्धालु एक साथ संगम की पवित्र धारा में डुबकी लगा रहे हैं.

यूपी के शहरी गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी

UP PMAY Urban 2.0 Scheme: यूपी के शहरी गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी है. PMAY-शहरी 2.0 योजना के लाभार्थियों के लिए रविवार को पहली किस्त जारी हो रही है जिसमें लाभार्थियों के खाते में एक लाख रुपये ट्रांसफर होंगे.

'कोल्ड डे' के डबल अटैक के बीच यूपी वालों पर तीसरी ऑफत का संकट

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में आज का मौसम (18 Jan 2026): उत्तर प्रदेश का प्रचंड ठंड से बुरा हाल है. सर्द मौसम और घने कोहरे का सितम अब भी जारी है। मौसम विभाग ने आज 18 जनवरी के लिए ताजा अपडेट जारी करते हुए राज्य के कई हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. पूर्वी यूपी में अत्यधिक घना कोहरा, जबकि पश्चिमी और मध्य यूपी में शीतलहर के साथ कोहरे की चादर बिछी रह सकती है.

आज माघ मेले में तीसरा बड़ा स्नान

Mauni Amavasya Sangam Snan Live: आज मौनी अमावस्या है और संगम तट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. प्रयागराज में मौनी अमावस्या का स्नान जारी है. भारी भीड़ को देखते हुए ats की यूनिट को माघ मेले की सुरक्षा में लगाया है. चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी की गई है. ऐसा अनुमान है कि आज साढ़े तीन करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने का अनुमान है.