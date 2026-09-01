कौशांबी पटाखा विस्फोट में मरने वालों की संख्या 13 हुई, घायलों से मिलने SRN अजय राय ने डिप्टी सीएम पर साधा निशाना

नौशाद के बेटे आदिल की करोड़ों की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर

कौशांबी पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है. मुख्य आरोपी नौशाद के बेटे आदिल की करोड़ों की व्यावसायिक और रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है. पीडीए ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब दो करोड़ रुपये की बताई जा रही इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया. पीडीए के मुताबिक बिल्डिंग का मानचित्र स्वीकृत नहीं था, जिसके चलते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. बताया जा रहा है कि करीब 60 वर्गमीटर यानी 72 वर्गगज जमीन पर बनी इस बिल्डिंग में अंडरग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर दो मंजिलें थीं.