कौशांबी पटाखा विस्फोट में मरने वालों की संख्या 13 हुई, घायलों से मिलने SRN अजय राय ने डिप्टी सीएम पर साधा निशाना

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Kaushambi Firecracker Factory Blast: कौशांबी में हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के घायलों से मिलने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल पहुंचे. यहां पर भर्ती घायलों और उनके परिजनों से अजय राय ने मुलाकात की. इस दौरान अजय राय ने पटाखा विस्फोट की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराए जाने की मांग की. वहीं, विस्फोट की घटना के लिए अजय राय ने सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना
विस्फोट की घटना के बहाने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कौशांबी यूपी के डिप्टी सीएम का गृह जनपद है और उनके जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है. अजय राय ने कहा कि दो साल पहले भी कौशांबी में पटाखे से लोगों की जान गई थी, उन घटनाओं के बाद भी कौशांबी में अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाया जा रहा था, जो यूपी के जंगलराज को दर्शाता है.
मृतकों की संख्या 13 हुई
आरोपियों के घरों पर चल रही बुल्डोजर कार्रवाई के सवाल पर अजय राय ने कहा कि यह बुल्डोजर अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के घरों पर कब चलेगा, जिनके संरक्षण में पूरा अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी. बता दें कि कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 13 हो गई. मृतकों में 8 मासूम बच्चे भी शामिल हैं. हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है. प्रयागराज के SRN अस्पताल में अभी भी 5 घायलों का इलाज चल रहा है. एक अज्ञात मृतक की पहचान के लिए DNA सैंपल फॉरेंसिक लैब लखनऊ भेजा गया है.
नौशाद के बेटे आदिल की करोड़ों की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर
कौशांबी पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है. मुख्य आरोपी नौशाद के बेटे आदिल की करोड़ों की व्यावसायिक और रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है. पीडीए ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब दो करोड़ रुपये की बताई जा रही इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया. पीडीए के मुताबिक बिल्डिंग का मानचित्र स्वीकृत नहीं था, जिसके चलते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. बताया जा रहा है कि करीब 60 वर्गमीटर यानी 72 वर्गगज जमीन पर बनी इस बिल्डिंग में अंडरग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर दो मंजिलें थीं.
403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस
वहीं, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन के जरिए पूरे प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है. यूपी में गठबंधन कब और किससे होगा यह फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा. अजय राय ने साफ़ तौर पर कहा है कि अभी कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी संगठन सृजन के जरिए पार्टी को मजबूती देने के साथ सभी 403 सीटों पर तैयारी करना है. इसी उद्देश्य के साथ वह पूरे प्रदेश भर में जनता की समस्याओं और हर अन्याय अत्याचार पर आवाज उठा रहे हैं.
सीएम के खिलाफ मानहानि पर क्या कहा?
सीएम योगी के मछ्ली पार्टी करने के आरोपों को लेकर दाखिल किए गए वाद पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने झूठ बोला है और जनता को भ्रमित करने के साथ हमारी छवि को खराब कर रहें हैं. इसलिए कोर्ट में वाद दाखिल किया है कि मछली पार्टी के साक्ष्य दिखाएं सीएम योगी नहीं तो माफी मांगे, क्योंकि हमारी छवि को सार्वजनिक खराब किया गया है और कोर्ट से हमने मांग किया है कि वह साक्ष्य दिखाएं ताकि तो सार्वजनिक माफी मांगे.