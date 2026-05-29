Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3232751
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

UP DELED में दाखिला का इंतजार खत्म! 2.34 लाख सीटों पर एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख का ऐलान, सितंबर से क्लासेस

UP DELED Admission 2026: डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन में एडमीशन लेने का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर. प्रदेशभर में 2.34 लाख सीटों पर एडमीशन के लिए आवेदन 15 जून से शुरू हो रहे हैं. साथ ही क्लासेस शुरू होने की तारीख भी आ गई है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 29, 2026, 11:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूपी डीएलएड 2026
यूपी डीएलएड 2026

Prayagraj : उत्तर प्रदेश में डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) प्रशिक्षण सत्र 2026 में प्रवेश का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (PNP) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब 15 जून 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

14 सितंबर से शुरू होंगी क्लासेस
डीएलएड 2026 में इस बार राज्यभर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) और निजी प्रशिक्षण संस्थानों की कुल 2,34,800 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी. प्रवेश राज्य स्तरीय मेरिट और काउंसिलिंग के आधार पर होगा. वहीं प्रशिक्षण सत्र की कक्षाएं 14 सितंबर 2026 से शुरू करने की तैयारी है.

15 जून से आवेदन शुरू
जारी प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 15 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि अगस्त के पहले सप्ताह तक निर्धारित की गई है. आवेदन में संशोधन का मौका भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा. इसके बाद राज्य स्तरीय मेरिट जारी कर चरणबद्ध काउंसिलिंग कराई जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

अंतिम चरण में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश
पहले चरण की काउंसिलिंग अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू होकर सीट आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया सितंबर तक चलेगी. वहीं दूसरे चरण की काउंसिलिंग भी सितंबर में प्रस्तावित है. अंतिम चरण में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

दो वर्षों से लगातार देर से शुरू हो प्रशिक्षण सत्र
दरअसल पिछले दो वर्षों से डीएलएड प्रशिक्षण सत्र लगातार देरी का शिकार रहा है. वर्ष 2025 के सत्र की प्रवेश प्रक्रिया भी फरवरी 2026 में जाकर पूरी हो सकी थी. इसकी बड़ी वजह पात्रता से जुड़ा मामला न्यायालय में लंबित होना रहा. ऐसे में इस बार विभाग सत्र को समय पर शुरू करने के लिए पहले से तैयारी में जुट गया है.

इस बार अधिक छात्रों को आवेदन का मौका मिलने की उम्मीद
पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब विस्तृत समय-सारिणी जारी की जाएगी. माना जा रहा है कि विश्वविद्यालयों के रिजल्ट मई-जून तक आने के चलते इस बार अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को आवेदन का अवसर मिलेगा.

प्रदेश के 67 डायट संस्थानों और निजी कॉलेजों में होने वाले इस प्रवेश को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह बढ़ गया है. अब सभी की नजर आधिकारिक नोटिफिकेशन और विस्तृत काउंसिलिंग शेड्यूल पर टिकी हुई है.

 
fallback

ये भी पढ़ें : UP BEd प्रवेश परीक्षा के लिए आज डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, साथ ले जानी होंगी दो कॉपियां

TAGS

prayagraj latest newsUP DElEd

Trending news

prayagraj latest news
इंजीनियरिंग छोड़ खाकी पहनी, कौन हैं IPS सागर जैन; प्रयागराज में मिली बड़ी जिम्मेदारी
Gorakhpur News
आसमान में चमत्कार! गोरखपुर में सूर्य के चारों ओर अद्भुत घेरा देख लोग हुए हैरान
lucknow weather news
लखनऊ समेत पूरे यूपी में अगले 48 घंटे भारी ! 100 की रफ्तार से आंधी-बारिश का अलर्ट
Moradabad news
85% पूरा हुआ मुरादाबाद रिंग रोड; जानें कब शुरू होगा वाहनों का 'फर्राटा' सफर
Bundelkhand Red Alert
पश्चिमी विक्षोभ का कहर, बुंदेलखंड में आधी रात मची चीख-पुकार
prayagraj latest news
प्रयागराज में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू बस ने कार को टक्कर मारी; 3 लोगों की मौत
noida jewar airport
अब नोएडा-गाजियाबाद का मौसम बताएगा जेवर एयरपोर्ट! IMD बना रहा हाईटेक वेदर स्टेशन
Ghaziabad weather news
गाजियाबाद में मौसम का ‘टॉरनेडो ट्विस्ट’! तूफानी हवाओं के साथ बारिश और ओलों का अलर्ट
Saharanpur news
सहारनपुर: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश ढेर; इंस्पेक्टर और सिपाही घायल
Noida News
NCR को मिलने जा रहा ट्रैफिक का सुपर समाधान, 65KM का ईस्टर्न बाईपास करेगा सफर आसान