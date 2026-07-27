प्रयागराज पहुंचे यूपी के Deputy CM केशव प्रसाद मौर्य, बोले- 'सपा नकल माफियाओं को पालती है, 2027 में फिर बनेगी बीजेपी सरकार'

सपा सरकार पर नकल अध्यादेश रद्द करने का आरोप

डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार ने नकल पर लगाम लगाने के लिए नकल अध्यादेश लाई थी, जिसे सपा सरकार ने आते ही रद्द कर दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी नकल कराने वालों को अपना खिताब समझती थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें नकल रोकने के मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है. साथ ही आरोप लगाया कि सपा सरकार ने भर्ती आयोगों को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया था और प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभा को कुचलने का काम किया था.