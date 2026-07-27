प्रयागराज पहुंचे यूपी के Deputy CM केशव प्रसाद मौर्य, बोले- 'सपा नकल माफियाओं को पालती है, 2027 में फिर बनेगी बीजेपी सरकार'

राज्य चुनें
प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सपा को 'नकल माफिया' बताते हुए कहा कि यही पार्टी नकल माफियाओं को पालने और पोषने का काम करती है.
सपा सरकार पर नकल अध्यादेश रद्द करने का आरोप
डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार ने नकल पर लगाम लगाने के लिए नकल अध्यादेश लाई थी, जिसे सपा सरकार ने आते ही रद्द कर दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी नकल कराने वालों को अपना खिताब समझती थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें नकल रोकने के मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है. साथ ही आरोप लगाया कि सपा सरकार ने भर्ती आयोगों को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया था और प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभा को कुचलने का काम किया था.
नीट परीक्षा और एंटी-पेपर लीक कानून पर स्वागत
नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों का केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया. उन्होंने कहा कि नंदन नीलेकणी की अगुवाई में हाई-पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिससे भविष्य में पेपर लीक की संभावनाओं को पूरी तरह रोका जा सके. इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है ताकि दोषियों के खिलाफ समयबद्ध तरीके से ट्रायल चलाया जा सके. उन्होंने कहा कि आज संसद में ऐसा सख्त बिल लाया जा रहा है जिससे नकल माफियाओं की रूह कांप जाएगी.
ओवैसी और विपक्षी दलों पर तंज
असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जिसमें उन्होंने सपा से गठबंधन कर बीजेपी को हराने का दावा किया था, डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' देख रहे थे, अब ओवैसी भी देख रहे हैं तो यह अच्छी बात है. लेकिन वे सब मिलकर भी आ जाएं तो उनका सपना पूरा नहीं होगा और साल 2027 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी.
सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम
सावन मास और कांवड़ यात्रा को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दे दिए हैं. शिव भक्तों के मार्गों और शिवालयों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए कांवड़ मार्गों और शिवालयों के आसपास मांस और मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, पहचान छिपाकर ढाबे और अन्य दुकानें चलाने वालों की जांच के भी निर्देश हैं ताकि शिव भक्तों की आस्था आहत न हो.