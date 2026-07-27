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प्रयागराज पहुंचे यूपी के Deputy CM केशव प्रसाद मौर्य, बोले- 'सपा नकल माफियाओं को पालती है, 2027 में फिर बनेगी बीजेपी सरकार'

Deputy CM Keshav Prasad Maurya: प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सपा को 'नकल माफिया' बताते हुए कहा कि यही पार्टी नकल माफियाओं को पालने और पोषने का काम करती है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 27, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:04 PM IST
प्रयागराज पहुंचे यूपी के Deputy CM केशव प्रसाद मौर्य, बोले- 'सपा नकल माफियाओं को पालती है, 2027 में फिर बनेगी बीजेपी सरकार'

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