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Prayagraj Magh Mela 2027: तैयारियों के लिए ₹100 करोड़ का बजट जारी, जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया! बढ़ाई जाएगी पांटून पुलों की संख्या

Prayagraj Magh Mela: संगमनगरी प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर शासन ने 100 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है. प्रशासन का अनुमान है कि मेले में 25 से 30 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, जिसके मद्देनजर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जाएंगी.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 04, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:30 AM IST
Prayagraj Magh Mela 2027: तैयारियों के लिए ₹100 करोड़ का बजट जारी, जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया! बढ़ाई जाएगी पांटून पुलों की संख्या
Image Credit: Prayagraj magh mela 2027

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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