Prayagraj Magh Mela 2027: तैयारियों के लिए ₹100 करोड़ का बजट जारी, जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया! बढ़ाई जाएगी पांटून पुलों की संख्या

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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी प्रयागराज में माघ मेला 2027 को भव्य और सुगम बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. राज्य सरकार ने मेले की प्राथमिक तैयारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर जारी कर दिया है. टेंडर इस महीने निकाले जाएंगे और काम अक्टूबर से शुरू होगा. पहले साल के मुकाबले 80 करोड़ रुपये अधिक की मांग की गई है.
25-30 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, इस बार माघ मेले में 25 से 30 करोड़ श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और साधु-संतों के आने का अनुमान लगाया गया है. इसी विशाल जनसैलाब को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं का खाका तैयार किया जा रहा है. साधु संतों और कल्पवासियों को असुविधा न हो इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
अक्टूबर से काम में तेजी
अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से मेला क्षेत्र में जमीन समतलीकरण, पांटून पुल निर्माण और बिजली-पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम युद्धस्तर पर शुरू हो जाएगा. मेले से जुड़े विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जल्द ही ई-टेंडर जारी किए जाएंगे.
मेले की तिथियां और प्रमुख आकर्षण
माघ मेला 15 जनवरी 2027 (मकर संक्रांति) से शुरू होकर 6 मार्च 2027 (महाशिवरात्रि) तक आयोजित किया जाएगा.
प्रमुख स्नान पर्वों की तिथियां
मकर संक्रांति- 15 जनवरी
पौष पूर्णिमा- 22 जनवरी
मौनी अमावस्या- 6 फरवरी
वसंत पंचमी- 11 फरवरी
माघी पूर्णिमा- 20 फरवरी
महाशिवरात्रि- 6 मार्च
स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अस्थायी शिविरों के पुख्ता प्रबंध
संगम पर आवागमन को सुचारू बनाने और भीड़ नियंत्रण के लिए इस बार पांटून पुलों (PONTOON BRIDGES) की संख्या बढ़ाई जाएगी. इसके साथ ही, कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं और साधु-संतों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अस्थायी शिविरों के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
कहां लगता है माघ मेला?
माघ मेला मुख्य रूप से पवित्र स्नान, पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए मनाया जाता है. यह मेला हर साल माघ महीने में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर आयोजित होता है.
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