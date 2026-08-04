Prayagraj Magh Mela 2027: तैयारियों के लिए ₹100 करोड़ का बजट जारी, जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया! बढ़ाई जाएगी पांटून पुलों की संख्या

स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अस्थायी शिविरों के पुख्ता प्रबंध

संगम पर आवागमन को सुचारू बनाने और भीड़ नियंत्रण के लिए इस बार पांटून पुलों (PONTOON BRIDGES) की संख्या बढ़ाई जाएगी. इसके साथ ही, कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं और साधु-संतों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अस्थायी शिविरों के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.