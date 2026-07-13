यूपी पंचायत प्रशासक विवाद: आज हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को देना होगा चुनाव की समय-सीमा का हिसाब

चुनाव की समय-सीमा पर स्पष्टता की मांग

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर एक स्पष्ट समय-सीमा मांगी है. अदालत का मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लंबे समय तक ठप नहीं रखा जा सकता. जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि संस्थाओं का होना अनिवार्य है. आज की सुनवाई इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकती है. यदि सरकार चुनाव की कोई निश्चित समय-सीमा देने में विफल रहती है, तो अदालत द्वारा कोई कड़ा आदेश पारित किया जा सकता है. अब पूरी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार आज अदालत के समक्ष क्या पक्ष रखती है और आने वाले समय में पंचायतों में सुशासन की बहाली कैसे सुनिश्चित की जाती है.