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यूपी पंचायत प्रशासक विवाद: आज हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को देना होगा चुनाव की समय-सीमा का हिसाब

Prayagraj News : प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर चर्चा में है. इस संवेदनशील विषय पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है. पिछले कुछ समय से चल रहे इस कानूनी विवाद ने प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 13, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:15 AM IST
यूपी पंचायत प्रशासक विवाद: आज हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को देना होगा चुनाव की समय-सीमा का हिसाब
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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