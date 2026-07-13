यूपी पंचायत प्रशासक विवाद: आज हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को देना होगा चुनाव की समय-सीमा का हिसाब

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Prayagraj News : उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर चर्चा में है. इस संवेदनशील विषय पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है. पिछले कुछ समय से चल रहे इस कानूनी विवाद ने प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.
हाईकोर्ट ने नियुक्ति को बताया असंवैधानिक
पिछले दौर की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राम प्रधानों के कार्यकाल के बाद उनकी जगह प्रशासकों की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संस्थाओं के काम में प्रशासकों का हस्तक्षेप संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में बने रहने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था, जिससे प्रदेश भर में प्रशासनिक हलचल बढ़ गई थी.
ओबीसी आरक्षण और कमीशन की रिपोर्ट पर सवाल
इस मामले का एक अहम पहलू अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण भी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ओबीसी आयोग की उस रिपोर्ट का विवरण तलब किया है, जिसके आधार पर पंचायत चुनावों में आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि क्या आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है या नहीं.
सरकार को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस हलफनामे में सरकार को यह बताना होगा कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया क्या है और प्रशासन किस आधार पर कार्य कर रहा है.
चुनाव की समय-सीमा पर स्पष्टता की मांग
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर एक स्पष्ट समय-सीमा मांगी है. अदालत का मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लंबे समय तक ठप नहीं रखा जा सकता. जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि संस्थाओं का होना अनिवार्य है. आज की सुनवाई इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकती है. यदि सरकार चुनाव की कोई निश्चित समय-सीमा देने में विफल रहती है, तो अदालत द्वारा कोई कड़ा आदेश पारित किया जा सकता है. अब पूरी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार आज अदालत के समक्ष क्या पक्ष रखती है और आने वाले समय में पंचायतों में सुशासन की बहाली कैसे सुनिश्चित की जाती है.