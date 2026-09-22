यूपी पंचायत चुनाव पर सुनवाई फिर टली, हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए सरकारी वकील, जानें क्यों हो रही देरी?

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UP Panchayat Chunav: यूपी पंचायत चुनाव की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई. मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन राज्य सरकार के वकील के कोर्ट में पेश न होने के चलते सुनवाई एक बार फिर चल गई. वहीं, पंचायत युनाव में हो रही देरी को लेकर याची अधिवक्ता ने सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई पर जरूरी दिशा निर्देश पारित किए जाएंगे. अब 7 अक्टूबर को पंचायत चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी.
दावेदारों की बढ़ी चिंता
ग्राम पंचायतों में प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को भी याचिका में चुनौती दी गई है. अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और दशरथ समेत अन्य की तरफ से याचिका दाखिल की गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई हो रही है. बार बार सुनवाई टलने पर यूपी पंचायत चुनाव का इंतजार बढ़ता जा रहा है. दावेदारों में टेंशन बरकरार है. दावेदारों की निगाहें कोर्ट में चल रही सुनवाई पर टिकी हैं.
आखिर पंचायत में देरी क्यों?
अब सवाल उठ रहा है कि आखिर पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है?. दरअसल, पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा पेच ओबीसी आरक्षण माना जा रहा है. यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया काफी अहम कड़ी मानी जा रही है. यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया है. पिछड़ा वर्ग आयोग आंकड़ों को जुटाने में लगा है. आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद चुनाव कराए जा सकते हैं. फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है.
बार-बार सुनवाई क्यों टल रही
ग्राम पंचायतों में प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को भी याचिका में चुनौती दी गई है. अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और दशरथ समेत अन्य की तरफ से याचिका दाखिल की गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई हो रही है. बार बार सुनवाई टलने पर यूपी पंचायत चुनाव का इंतजार बढ़ता जा रहा है. दावेदारों में टेंशन बरकरार है. दावेदारों की निगाहें कोर्ट में चल रही सुनवाई पर टिकी हैं.
ये हो सकती है वजह
अब सवाल उठ रहा है कि आखिर पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है?. दरअसल, पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा पेच ओबीसी आरक्षण माना जा रहा है. यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया काफी अहम कड़ी मानी जा रही है. यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया है. पिछड़ा वर्ग आयोग आंकड़ों को जुटाने में लगा है. आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद चुनाव कराए जा सकते हैं. फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है.
राज्य निर्वाचन आयोग से कोर्ट ने मांगी जानकारी
बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव 2021 में अप्रैल महीने में कराए गए थे. पांच साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है. वहीं, सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया था. इसको लेकर भी मामला कोर्ट में चला गया. हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया और OBC आरक्षण को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी है. सरकार की ओर से जानकारी उपलब्ध कराए जाने के बाद पंचायत चुनाव कराने पर फैसला हो सकता है.
बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव 2021 में अप्रैल महीने में कराए गए थे. पांच साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है. वहीं, सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया था. इसको लेकर भी मामला कोर्ट में चला गया. हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया और OBC आरक्षण को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी है. सरकार की ओर से जानकारी उपलब्ध कराए जाने के बाद पंचायत चुनाव कराने पर फैसला हो सकता है.