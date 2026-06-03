हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज अहम सुनवाई, प्रधानों को प्रशासक बनाने को चुनौती, सरकार रखेगी अपना पक्ष

UP Panchayat Chunav: यूपी पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का मामला हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज भी इस मामले में सुनवाई करने करेगी. दरअसल, मौजूदा ग्राम प्रधानों को यूपी पंचायत चुनाव होने और नए प्रधान चुने जाने तक प्रशासक नियुक्त करने के संबंध में प्रदेश की योगी सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार के अधिवक्ता को सरकार से दिशा-निर्देश लेकर पक्ष रखने को कहा है।

प्रधानों को प्रशासक बनाने को चुनौती

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की अवकाशकालीन पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता ओम प्रकाश प्रजापति द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका पर दिया है. इस याचिका में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी राज्य सरकार के 25 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रधानों का कार्यकाल उनके शपथ लेने के पश्चात से सिर्फ पांच वर्ष का ही हो सकता है. सरकार ने समय पर पंचायत चुनाव न करा के मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया.

क्या है ये पूरा मामला?

आपको दें, 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो गया था. इसके बाद योगी सरकार ने आदेश जारी कर उन्हें ही उनकी ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया था. याचिकाकर्ता ने सरकार के इस आदेश को कानून की मंशा के खिलाफ बताया है और इसे चुनौती दी है. यह पहली बार है जब यूपी में ग्राम प्रधानों को प्रशासक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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6 महीने के लिए प्रशासक हुए हैं नियुक्त

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी की वजह से योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों की बागडोर ग्राम प्रधानों के हाथ में ही रखे जाने का फैसला लिया है. 26 मई को ग्राम प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो गया था. ऐसे में 27 मई से निर्वतमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं. 6 महीने या पंचायत चुनाव होने के बाद नई ग्राम पंचायत की पहली बैठक की तारीख तक प्रधानों को प्रशासक पद की जिम्मेदारी दी गई है.

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