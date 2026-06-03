Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3236435
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज अहम सुनवाई, प्रधानों को प्रशासक बनाने को चुनौती, सरकार रखेगी अपना पक्ष

UP Panchayat Chunav: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मौजूदा ग्राम प्रधानों को यूपी में पंचायत चुनाव होने और नए प्रधान चुने जाने तक प्रशासक नियुक्त करने को लेकर योगी सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है. आज भी इस मामले की सुनवाई होने वाली है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 10:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP News
UP News

UP Panchayat Chunav: यूपी पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का मामला हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज भी इस मामले में सुनवाई करने करेगी. दरअसल, मौजूदा ग्राम प्रधानों को यूपी पंचायत चुनाव होने और नए प्रधान चुने जाने तक प्रशासक नियुक्त करने के संबंध में प्रदेश की योगी सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार के अधिवक्ता को सरकार से दिशा-निर्देश लेकर पक्ष रखने को कहा है।

प्रधानों को प्रशासक बनाने को चुनौती
यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की अवकाशकालीन पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता ओम प्रकाश प्रजापति द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका पर दिया है. इस याचिका में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी राज्य सरकार के 25 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रधानों का कार्यकाल उनके शपथ लेने के पश्चात से सिर्फ पांच वर्ष का ही हो सकता है. सरकार ने समय पर पंचायत चुनाव न करा के मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया.

क्या है ये पूरा मामला?
आपको दें, 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो गया था. इसके बाद योगी सरकार ने आदेश जारी कर उन्हें ही उनकी ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया था. याचिकाकर्ता ने सरकार के इस आदेश को कानून की मंशा के खिलाफ बताया है और इसे चुनौती दी है. यह पहली बार है जब यूपी में ग्राम प्रधानों को प्रशासक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

6 महीने के लिए प्रशासक हुए हैं नियुक्त
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी की वजह से योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों की बागडोर ग्राम प्रधानों के हाथ में ही रखे जाने का फैसला लिया है. 26 मई को ग्राम प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो गया था. ऐसे में 27 मई से निर्वतमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं. 6 महीने या पंचायत चुनाव होने के बाद नई ग्राम पंचायत की पहली बैठक की तारीख तक प्रधानों को प्रशासक पद की जिम्मेदारी दी गई है.

यह भी पढ़िए: वाराणसी में 200 साल पुरानी मस्जिद 22 मिनट में ढहाई: आधी रात को हुई कार्रवाई, एक हजार जवान तैनात

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

TAGS

Gram Pradhan administratorUP panchayat electionsHigh Court Lucknow BenchGram Pradhan latest NewsYogi government decisionup latest news

Trending news

prayagraj news
टीजीटी 2022: प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे एग्जाम
lpg price today
उत्तराखंड में आज क्या है गैस सिलेंडर के दाम? जानिए देहरादून से नैनीताल तक LPG के रेट
petrol diesel price today
उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बदली, जानें आपके शहर में आज क्या है तेल के भाव?
prayagraj news
प्रयागराज में घर के अंदर चार लोगों की हत्या, किसने मिटा दिया पूरा परिवार ?
up breaking news
UP Breaking News Live: आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, 208 करोड़ की परियोजना की देंगे सौगात; यहां पढ़ें अपडेट्स
UP Rain Alert
आंधी-बारिश और तेज हवाएं...अगले 4 दिनों तक ऐसा ही रहेगा यूपी का मौसम; पढ़ें अपडेट
Varanasi News
वाराणसी में 200 साल पुरानी मस्जिद 22 मिनट में ढहाई: आधी रात को हुई कार्रवाई
lpg price today
यूपी में आज कितनी है LPG गैस सिलेंडर की कीमत? तुरंत देखिए शहरवाइज रेट लिस्ट
Lucknow Fuel Price
यूपी में पेट्रोल-डीजल के बदल गए दाम, जानिए आपके शहर में आज तेल महंगा हुआ या सस्ता?
चांदी का भाव
सर्राफा बाजार में सन्नाटा! सुबह सवेरे नहीं बदले सोने-चांदी के दाम, जानिए ताजा हाल