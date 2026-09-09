यूपी पंचायत चुनाव का 'काउंटडाउन'! हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई; जानिए प्रशासक राज खत्म होगा या फिर टलेगी मतदान की तारीख?

UP Panchayat Election: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की राह देख रहे प्रत्याशियों और आम जनता के लिए आज का दिन बेहद खास है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस बात पर अहम सुनवाई होनी है कि राज्य में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे और ग्राम प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का सरकारी फैसला सही है या नहीं. इससे पहले 24 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई टल गई थी, क्योंकि लंच के बाद संबंधित बेंच नहीं बैठ सकी थी. इसके बाद से ही सभी की नजरें 9 सितंबर यानी आज की तारीख पर टिकी हुई थीं.