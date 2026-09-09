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यूपी पंचायत चुनाव का 'काउंटडाउन'! हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई; जानिए प्रशासक राज खत्म होगा या फिर टलेगी मतदान की तारीख?

UP Panchayat Election: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने और ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में आज अहम सुनवाई होने वाली है. इस मामले में कुल नौ याचिकाएं एक साथ सुनी जा रही हैं. 24 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी. लंच के बाद संबंधित डिवीजन बेंच के नहीं बैठने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पाया.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 09, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:53 AM IST
यूपी पंचायत चुनाव का 'काउंटडाउन'! हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई; जानिए प्रशासक राज खत्म होगा या फिर टलेगी मतदान की तारीख?
Image Credit: UP Panchayat Election

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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