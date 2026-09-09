यूपी पंचायत चुनाव का 'काउंटडाउन'! हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई; जानिए प्रशासक राज खत्म होगा या फिर टलेगी मतदान की तारीख?

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UP Panchayat Election: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की राह देख रहे प्रत्याशियों और आम जनता के लिए आज का दिन बेहद खास है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस बात पर अहम सुनवाई होनी है कि राज्य में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे और ग्राम प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का सरकारी फैसला सही है या नहीं. इससे पहले 24 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई टल गई थी, क्योंकि लंच के बाद संबंधित बेंच नहीं बैठ सकी थी. इसके बाद से ही सभी की नजरें 9 सितंबर यानी आज की तारीख पर टिकी हुई थीं.
एक साथ सुनी जा रही हैं 9 याचिकाएं
हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव से जुड़ी कुल नौ याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है. इनमें से चार जनहित याचिकाएं पहले लखनऊ पीठ में लंबित थीं, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश के आदेश से इलाहाबाद की प्रधान पीठ में ट्रांसफर किया गया है. इन सभी याचिकाओं में समय पर पंचायत चुनाव कराने और कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच कर रही है. हाईकोर्ट पहले भी चुनाव में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार से सवाल पूछ चुका है कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनावी प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की गई.
ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर फंसा पेच
इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का सरकारी फैसला है. जून में हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे संवैधानिक नियमों के मुताबिक नहीं माना था. इसके अलावा, अदालत ने सरकार से चुनाव की समयसीमा और अन्य प्रक्रियात्मक जानकारियां भी मांगी थीं. चुनाव में हो रही देरी का एक बड़ा कारण ओबीसी आरक्षण का निर्धारण भी माना जा रहा है.
आयोग ने सभी जिलों का सर्वे करने और रिपोर्ट तैयार करने में समय लगने की बात कही थी. वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण (Revision) का काम पूरा होने की जानकारी है. यानी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जारी हैं, लेकिन मतदान की तारीखों का आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है.
क्या आज मिलेगा चुनाव का रोडमैप?
कानूनी गलियारों में 26 नवंबर की तारीख को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि प्रशासकों की 6 महीने की समय-सीमा इसी दौरान पूरी हो रही है. हालांकि, आज होने वाली सुनवाई से यह साफ हो सकता है कि हाईकोर्ट राज्य सरकार को चुनाव कराने की कोई समय-सीमा तय करने का निर्देश देता है या नहीं. आज की कार्यवाही से यह तय होगा कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 की अगली दिशा क्या होगी.
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