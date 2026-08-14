इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यूपी पंचायत चुनाव की सुनवाई, प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को भी दी गई है चुनौती

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UP Gram Pradhan Election/Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों और राजनीतिक दलों की निगाहें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हैं. राज्य में पंचायत चुनाव तय समय पर न होने और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है. इस मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति की खंडपीठ द्वारा की जाएगी.
जानें क्या हैं पूरा मामला ?
यह पूरा मामला यूपी में पंचायतों के कार्यकाल और चुनाव की समय सीमा से जुड़ा हुआ है. याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क है कि नियमानुसार पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले या समय पर चुनाव करा लिया जाना चाहिए था. अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और अन्य वकीलों की तरफ से यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है. याचिका में यह मुख्य रूप से कहा गया है कि सरकार या संबंधित आयोग ने तय समय सीमा के भीतर चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू नहीं की, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के नियमों के खिलाफ है.
प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले को चुनौती
इस याचिका का एक सबसे बड़ा और अहम पहलू ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने का विरोध है. जब पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नए चुनाव नहीं हो पाते, तब सरकार अमूमन वहां कामकाज चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों या पुराने प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर देती है. याचिका में इस फैसले को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गांवों में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार (प्रधान) के बजाय प्रशासक बैठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है. इसलिए इस फैसले को रद्द करते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने का निर्देश दिया जाए.
कोर्ट पहले मांग चुका है जवाब, आज हो सकता है बड़ा फैसला
इससे पहले जब इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव से जुड़े पक्षों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था. कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आखिर समय पर चुनाव क्यों नहीं कराए गए और प्रशासक नियुक्त करने के पीछे क्या आधार है. चूंकि पिछली सुनवाई में सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी थीं, इसलिए आज की सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है. जानकारों का मानना है कि हाईकोर्ट आज इस मामले में कोई कड़ा निर्देश दे सकता है या फिर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब मांग सकता है.
क्या होगा आम जनता और संभावित उम्मीदवारों पर असर?
इस याचिका के केंद्र में यूपी के लाखों ग्रामीण और वे लोग हैं जो इस बार पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. यदि हाईकोर्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई बड़ा आदेश देता है, तो सरकार को जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान करना पड़ सकता है. वहीं, अगर अदालत सरकार के फैसलों को सही ठहराती है, तो चुनाव की प्रक्रिया में कुछ और समय लग सकता है.