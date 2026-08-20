यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट में 24 अगस्त को सुनवाई, तय समय पर चुनाव कराने की मांग

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Allahabad High Court UP Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव निर्धारित समय पर कराए जाएं. मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख तय कर दी है. अब इस दिन अदालत मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर आगे सुनवाई करेगी.
यह याचिका अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और दशरथ यादव की ओर से दाखिल की गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव प्रक्रिया को समय पर आगे बढ़ाया जाना जरूरी है. इसी मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है.
पंचायतों के चुनाव को लेकर उठे सवाल
ग्राम पंचायतों के चुनाव गांवों की स्थानीय व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं. ग्राम प्रधान और पंचायत प्रतिनिधि सीधे ग्रामीणों के वोट से चुने जाते हैं. ऐसे में चुनाव समय पर होने से गांवों में स्थानीय स्तर पर विकास और प्रशासनिक कामकाज की व्यवस्था बनी रहती है. याचिका में इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय के अनुसार चुनाव कराने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत के सामने यह मुद्दा रखा गया है कि पंचायत चुनाव को तय समय के अनुसार कराया जाना चाहिए, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित न हो.
24 अगस्त को फिर होगी सुनवाई
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने की. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को आगे सुनने के लिए 24 अगस्त की तारीख निर्धारित की. अब अगली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की मांग और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर चर्चा आगे बढ़ सकती है. फिलहाल कोर्ट ने चुनाव कराने को लेकर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है. इसलिए 24 अगस्त की सुनवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस दिन अदालत के रुख से यह स्पष्ट हो सकता है कि पंचायत चुनाव को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी.
ग्रामीण इलाकों में भी नजरें हाईकोर्ट पर
ग्राम पंचायत चुनाव का सीधा संबंध प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से है. इसलिए इस मामले पर पंचायत प्रतिनिधियों, संभावित उम्मीदवारों और ग्रामीणों की नजर बनी हुई है. चुनाव समय पर कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट का अगला कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब सभी की निगाहें 24 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर हैं. उस दिन अदालत मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट कर सकती है और चुनाव को लेकर उठाई गई मांग पर सुनवाई जारी रखेगी.
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