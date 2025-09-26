Prayagraj News: ​ 28 व 29 सितंबर को होने वाली PCS 2024 की मुख्य परीक्षा स्थगित, जानें हाई कोर्ट ने क्यों दिया आदेश?

प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान: यूपी पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थगित करने का निर्देश दिया है. प्री परीक्षा की मेरिट नए सिरे से तैयार होने तक मुख्य परीक्षा स्थगित करने का निर्देश जारी किया गया है. 28 व 29 सितंबर को आयोजित पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा होनी थी. हाईकोर्ट ने आयोग को प्री परीक्षा की नए सिरे से मेरिट सूची तैयार कर संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्देश दिया. जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया.

माइग्रेशन सिद्धांत प्री परीक्षा में लागू करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने माइग्रेशन सिद्धांत प्री परीक्षा में लागू करने का निर्देश दिया. रजत मौर्य समेत कई अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं. याचियों ने कहा 609 रिक्तियों के सापेक्ष सिर्फ 7358 अभ्यर्थियों को सफल घोषित करना विज्ञापन के नियमों के खिलाफ है. याचियों का कहना है कि कई ओबीसी अभ्यर्थियों के प्री परीक्षा के अंक अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक से ज़्यादा हैं. लेकिन उन्हें अनारक्षित श्रेणी के बजाय आरक्षित श्रेणी में रखा गया है. तर्क है कि अनारक्षित श्रेणी कोई विशेष श्रेणी नहीं है कि जहां प्री परीक्षा के चरण में ही योग्य आरक्षित अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए.

मुख्य परीक्षा को स्थगित करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनते हुए रविवार को होने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगित करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने कहा नए सिरे से प्री परीक्षा की मेरिट सूची तैयार कर संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करें. संशोधित परीक्षा परिणाम के तहत ही मुख्य परीक्षा को आयोजित कराए जाने का निर्देश दिया. जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया.

