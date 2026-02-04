PCS 2024 मेन्स का रिजल्ट घोषित, 2719 अभ्यर्थी सफल घोषित, देखें पूरी लिस्ट

PCS 2024 Main Exam Result Out: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा में 2719 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं. मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी अब इंटरव्यू में शामिल होंगे. बता दें कि मुख्य परीक्षा 29 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच आयोजित की गई थी. इसके लिए लखनऊ और प्रयागराज में सेंटर बनाए गए थे. 13776 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे. अब आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है.

पीसीएस के 947 पद भरे जाएंगे

बता दें कि PCS 2024 प्री के लिए कुल 5,76,154 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 2,43,111 अभ्यर्थी पहले सत्र में, जबकि 2,41,359 अभ्यर्थी दूसरे सत्र में शामिल हुए थे. प्री का रिजल्ट मार्च 2025 में जारी किया गया था. इसमें से 15,066 अभ्यर्थी मेन्स के लिए क्वालीफाई किए थे. हालांकि, मेन्स परीक्षा में 13776 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. पीसीएस 2024 के लिए कुल 947 पद भरे जाएंगे. इसमें 60 पदों पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होना है. इन पदों का परिणाम अंतिम चरण परिणाम के साथ घोषित किया जाएगा. 60 रिक्तियों को छोड़ते हुए 887 रिक्तियों पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होना है. साक्षात्कार के लिए अलग सूचना दी जाएगी. यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने यह जानकारी दी है.

अभ्यर्थी कहां देखें मेन्स का रिजल्ट?

लोक सेवा आयोग की ओर से बताया गया कि अभ्यर्थी पीसीएस 2024 मेन्स का रिजल्ट आयोग के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है. वहां जाकर देख सकते हैं. साथ ही UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर भी रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है. अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद कटऑफ अंक और अंक विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे.

