Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3098227
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

PCS 2024 मेन्स का रिजल्ट घोषित, 2719 अभ्यर्थी सफल घोषित, देखें पूरी लिस्ट

PCS 2024 Main Exam Result Out: 29 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच पीसीएस मेन्स परीक्षा का आयोजन किया गया था. अब लोक सेवा आयोग ने मेन्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है.  

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 04, 2026, 10:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP PCS Main Exam 2024
UP PCS Main Exam 2024

PCS 2024 Main Exam Result Out: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा में 2719 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं. मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी अब इंटरव्यू में शामिल होंगे. बता दें कि मुख्य परीक्षा 29 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच आयोजित की गई थी. इसके लिए लखनऊ और प्रयागराज में सेंटर बनाए गए थे. 13776 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे. अब आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है. 

पीसीएस के 947 पद भरे जाएंगे
बता दें कि PCS 2024 प्री के लिए कुल 5,76,154 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 2,43,111 अभ्यर्थी पहले सत्र में, जबकि 2,41,359 अभ्यर्थी दूसरे सत्र में शामिल हुए थे. प्री का रिजल्ट मार्च 2025 में जारी किया गया था. इसमें से 15,066 अभ्यर्थी मेन्स के लिए क्वालीफाई किए थे. हालांकि, मेन्स परीक्षा में 13776 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. पीसीएस 2024 के लिए कुल 947 पद भरे जाएंगे. इसमें 60 पदों पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होना है. इन पदों का परिणाम अंतिम चरण परिणाम के साथ घोषित किया जाएगा. 60 रिक्तियों को छोड़ते हुए 887 रिक्तियों पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होना है. साक्षात्कार के लिए अलग सूचना दी जाएगी. यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने यह जानकारी दी है.

अभ्यर्थी कहां देखें मेन्स का रिजल्ट? 
लोक सेवा आयोग की ओर से बताया गया कि अभ्यर्थी पीसीएस 2024 मेन्स का रिजल्ट आयोग के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है. वहां जाकर देख सकते हैं. साथ ही UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर भी रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है. अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद कटऑफ अंक और अंक विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : UP Police कांस्टेबल भर्ती की कब होगी लिखित परीक्षा? UPPRPB ने किया तारीखों का ऐलान

यह भी पढ़ें :  UP TGT PGT परीक्षा की तारीख का इंतजार खत्म, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की डेटशीट

TAGS

UP pcs mains exam

Trending news

Nand Gopal Gupta Nandi
पति की अर्थी सजाने के काम आएगा....नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी को मिली धमकी
UP pcs mains exam
PCS 2024 मेन्स का रिजल्ट घोषित, 2719 अभ्यर्थी सफल घोषित, देखें पूरी लिस्ट
Lucknow news
बुझ गया चिराग! लखनऊ में चाइनीज मांझा बना काल, युवक की गर्दन कटी
Ayodhya Weather
अयोध्या में बारिश के बाद सर्द हवाओं की दस्तक, जानिए कैसा रहेगा गुरुवार का मौसम?
Bundelkhand Weather
बुंदेलखंड में बदला मौसम का मिजाज! 5 फरवरी को झांसी समेत कई जिलों में कैसा रहा दिन
Mathura News
मथुरा में गरजा बाबा का बुलडोजर! CM योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट से हटा अतिक्रमण
Muzaffarnagar news
'दीपू महाराज' निकला 'एहसान'.....भगवा वेश की आड़ में चल रहे कालनेमि गैंग का पर्दाफाश
Sant Kabir Nagar News
मेरी शादी करवा दो....जिद में टावर पर चढ़ा युवक! डेढ़ घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा
Saharanpur news
CBI जांच शुरू होते ही बढ़ी सुरक्षा, सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचीं उर्मिला सनावर
gonda news
चलती ट्रेन पर पथराव पड़ा भारी, आरपीएफ–जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार