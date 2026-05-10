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PGT भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन आज, 624 पदों के लिए 4.64 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, जानिए एग्जाम सेंटर पर किन बातों का रखें ध्यान?

UP PGT Exam 2026: उत्तर प्रदेश में आज पीजीटी भर्ती परीक्षा हो रही है. पहले दिन दो पालियों में परीक्षा हुई थी, जिसमें 42.26% पुरुष और 34.89% महिला अभ्यर्थी शामिल हुए. एआई कैमरों से निगरानी की गई और अन्य 9 विषयों की परीक्षा 10 मई को हो रही है. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 10, 2026, 08:51 AM IST
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UP PGT Exam
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UP PGT Exam 2026: शनिवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) भर्ती परीक्षा दो पालियों में परीक्षा कराई. जिसमें 42.26% पुरुष और 34.89% महिला अभ्यर्थी शामिल हुए. एआइ इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से प्रत्येक परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों की गतिविधियों से निगरानी की गई. दूसरे दिन यानि आज अन्य 9 विषयों की परीक्षा दो पालियों में हो रही है. 

कितने परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम? 
19 दिसंबर 2025 को शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष का पद संभालने के बाद डॉ. प्रशांत कुमार ने लंबित भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा करने के बाद 20 जनवरी 2026 की बैठक में परीक्षा आयोजन की तारीख घोषित की. उसके मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद अब पीजीटी परीक्षा निर्धारित तारीख पर शुरू हुई. 624 पदों की इस भर्ती परीक्षा के लिए 17 जिलों में 319 केंद्र बनाए गए हैं.

पहले दिन कितने अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम?
पीजीटी भर्ती परीक्षा के पहले दिन प्रथम पाली में 278 केंद्रों पर पांच विषयों में परीक्षा होगी, जिसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास और शिक्षाशास्त्र शामिल है. वहीं, दूसरी पाली में 269 केंद्रों पर चार विषयों अंग्रेजी, कृषि,. वाणिज्य एवं समाजशास्त्र विषय की परीक्षा हुई. पीजीटी भर्ती परीक्षा के पहले दिन परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए आयोग अध्यक्ष ने सदस्यों, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उपसचिवों के साथ कंट्रोल रूम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर नजर रखी. अध्यक्ष ने बताया कि सभी केंद्र पर परीक्षा शुचितापूर्ण संपन्न हुई. पहले दिन परीक्षा में कुल 89,766 अभ्यर्थी शामिल हुए.

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मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रतिबंधित
अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन समेत किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. एआई तकनीक की सहायता से ऐसे संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान की गई है, जिन्होंने एक ही नाम से अलग-अलग फोटो के साथ या एक ही फोटो के साथ अलग-अलग नामों से आवेदन किया है. ऐसे परीक्षार्थियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.

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