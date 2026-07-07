यूपी PGT 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी, 624 पदों पर चार साल पहले आई थी भर्ती

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UP PGT 2022 Results: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (बालक/बालिका) भर्ती 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. 624 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराया गया था, इसके बाद मंगलवार को अंतिम परिणाम जारी कर दिया. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं.
624 पदों पर चार साल पहले आई थी भर्ती
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (बालक/बालिका) भर्ती विज्ञापन संख्या-02/2022 के तहत 18 विषयों के 624 पदों पर चार साल पहले भर्ती निकाली थी. चार साल बाद 9 और 10 मई को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. इसके बाद रिकॉर्ड समय में रिजल्ट भी जारी कर दिया था. लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 15 से 27 जून तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में साक्षात्कार करया गया.
लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद अंतिम चयन परिणाम जारी
इसके बाद मंगलवार को आयोग ने अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया. आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की विषयवार और श्रेणीवार सूची के साथ कटआफ भी अपलोड कर दिया है. आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि 18 विषयों के कुल 624 प्रवक्ता पदों के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के बाद चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है.
ऐसे चेक करें रिजल्ट
बताया गया कि बालक वर्ग में कुल 549 पदों पर चयन हुआ है. इसमें सामान्य वर्ग (UR) के 332, ओबीसी (OBC) के 153 और अनुसूचित जाति (SC) के 64 अभ्यर्थी शामिल हैं. बालिका वर्ग में कुल 75 पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. इसमें सामान्य वर्ग के 56, ओबीसी के 11 और अनुसूचित जाति के 8 अभ्यर्थी शामिल हैं. अभ्यर्थी फाइनल रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आयोग की नई आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in या upsessb.pariksha.nic.in पर जाएं. होमपेज पर दिख रहे Results/Notice सेक्शन या UP PGT 2022 Result वाले लिंक पर क्लिक करें. अपनी संबंधित पोस्ट—बालक वर्ग या बालिका वर्ग और अपने विषय (Subject) का चयन करें. इसके बाद स्क्रीन पर सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर की पीडीएफ (PDF) फाइल खुल जाएगी.