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यूपी PGT 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी, 624 पदों पर चार साल पहले आई थी भर्ती

UP PGT 2022 Results: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (बालक/बालिका) भर्ती विज्ञापन संख्या-02/2022 के तहत 18 विषयों के 624 पदों पर चार साल पहले भर्ती निकाली थी.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jul 07, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:38 PM IST
यूपी PGT 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी, 624 पदों पर चार साल पहले आई थी भर्ती
Image Credit: फाइल फोटो Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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