यूपी PGT 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी, 624 पदों पर चार साल पहले आई थी भर्ती

ऐसे चेक करें रिजल्ट

बताया गया कि बालक वर्ग में कुल 549 पदों पर चयन हुआ है. इसमें सामान्य वर्ग (UR) के 332, ओबीसी (OBC) के 153 और अनुसूचित जाति (SC) के 64 अभ्यर्थी शामिल हैं. बालिका वर्ग में कुल 75 पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. इसमें सामान्य वर्ग के 56, ओबीसी के 11 और अनुसूचित जाति के 8 अभ्यर्थी शामिल हैं. अभ्यर्थी फाइनल रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आयोग की नई आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in या upsessb.pariksha.nic.in पर जाएं. होमपेज पर दिख रहे Results/Notice सेक्शन या UP PGT 2022 Result वाले लिंक पर क्लिक करें. अपनी संबंधित पोस्ट—बालक वर्ग या बालिका वर्ग और अपने विषय (Subject) का चयन करें. इसके बाद स्क्रीन पर सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर की पीडीएफ (PDF) फाइल खुल जाएगी.