प्रयागराज में इरफान हत्याकांड का खुलासा, 25 हजार का इनामी राशिद दुर्रानी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: प्रॉपर्टी डीलर इरफान हत्याकांड मामले में फरार माफिया अतीक अहमद का करीबी 25 हजार का इनामी राशिद दुर्रानी गिरफ्तार हो गया है. करेली थाने के पुलिस ने राशिद दुर्रानी को सैदपुर इलाके से गिरफ्तार किया है. 8 अप्रैल को प्रयागराज के करेली इलाके में माफिया अतीक के भाई अशरफ के गनर रहे प्रॉपर्टी डीलर इरफान की सरेआम गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.

25 हजार रुपए का इनाम घोषित

हत्याकांड मामले में मृतक के परिवार ने माफिया अतीक अहमद के गुर्गे आसिफ दुर्रानी और राशिद दुर्रानी समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके बाद से आसिफ दुर्रानी और राशिद दुर्रानी लगातार फरार चल रहे हैं. पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. वही शुक्रवार को करेली थाने की पुलिस ने राशिद दुर्रानी को गिरफ्तार कर लिया है.

जमीनी रंजिश को हत्या की वजह

प्रयागराज के करैली इलाके में हुए इरफान हत्याकांड के पीछे की वजह करोड़ों रुपए कीमत की जमीन है. मृतक के बेटे की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में जमीनी रंजिश को हत्या की वजह बताया गया है. पुलिस की जांच पड़ताल में भी पता चला है कि प्रॉपर्टी विवाद ही हत्या की मुख्य वजह है.

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जानकारी के मुताबिक

जिस जमीन को लेकर इरफान और आसिफ दुर्रानी में रंजिश चल रही थी वह करोड़ो रुपए कीमत की है. आसिफ जमीन को बेचना चाहता था, लेकिन इरफान जमीन के बेचने में मुख्य रोड़ा था. जिसके चलते आसिफ दुर्रानी और राशिद दुर्रानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इरफान को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की. तय प्लानिंग के अनुसार ही 8 अप्रैल की शाम को इरफान को करैली में गोलियों से छलनी कर दिया गया.

प्रापर्टी डीलर इरफान हत्याकांड में पुलिस ने रेकी करने वाले हुसैन उर्फ प्लंबर और वसीम उर्फ कबूतर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. वहीं हत्याकांड की साजिश रचने वालों में शामिल अरशद को भी पुलिस जेल भेज चुकी है. अब हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त 25 हजार के इनामी आसिफ दुर्रानी के भाई राशिद दुर्रानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में फरार मुख्य आरोपी आसिफ दुर्रानी की तलाश में टीमें लगीं हुईं हैं, जल्द ही आसिफ दुर्रानी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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