UP Encounter: यूपी पुलिस के मेरठ समेत कई जिलों में एनकाउंटर, धायं-धायं गिरे बदमाश, आठ पकड़े गए
UP Encounter: यूपी पुलिस के मेरठ समेत कई जिलों में एनकाउंटर, धायं-धायं गिरे बदमाश, आठ पकड़े गए

UP Police Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच पुलिस ने प्रयागराज, गाजियाबाद,मेरठ में एनकाउंटर किए हैं. जानिए कहां-कहां पर हुए एनकाउंटर..

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:04 AM IST
UP Police Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच पुलिस ने प्रयागराज, गाजियाबाद,मेरठ में एनकाउंटर किए हैं. जानिए कहां-कहां पर हुए एनकाउंटर..

 
पारस /पीयुष/कुलदीप/गुफरान/UP Encounter: उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ चला रखा है. पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है.लगातार हो रही मुठभेड़ों से साफ है कि योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर अब ज़मीन पर दिखाई दे रहा है. यूपी पुलिस ने  प्रयागराज, गाजियाबाद,मेरठ में अपराधियों को एनकाउंटर में धर दबोचा है. जानिए कहां पर एनकाउंटर किए गए.

प्रयागराज के फाफामऊ में पुलिस मुठभेड़ में 5 बदमाश गिरफ्तार
प्रयागराज की गंगानगर पुलिस के हांथ बड़ी कामयाबी लगी है. फाफामऊ इलाके में बीती रात हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 5 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है.  मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाशों ने 13 अगस्त की शाम फाफामऊ इलाके में यूनियन बैंक के पास से व्यापारी छेदीलाल गुप्ता से 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने मामले की जांच के दौरान बदमाशों को ट्रेस कर लिया. बीती रात बदमाशों के लोकेशन पर पहुंचकर पुलिस ने जब गिरफ्तारी का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया. इसी दौरान जवाबी फायरिंग में तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि दो को दौड़ाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. 

मुठभेड़ में गिरफ्तार 5 बदमाशों के कब्जे से 4 लाख 84 हजार 600 रुपए लूट के बरामद हुए. जबकि तीन तमंचा, कारतूस और बाइक भी बदमाशों के कब्जे से बरामद हुई. डीसीपी गंगा नगर कुलदीप सिंह गुणावत ने बताया कि 13 अगस्त की शाम व्यापारी से हुए लूटकांड के आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें फैज, आलीशान और अल्तमश के पैर में मुठभेड के दौरान गोली लगी है, जबकि शेष दो अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा है.  कुल 5 अभियुक्त लूटकांड में शामिल थे, जो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं. डीसीपी गंगा नगर कुलदीप सिंह गुणावत ने बताया कि मुठभेड़ गिरफ्तार अभियुक्तों में गोली लगने से घायल तीन बदमाशों को घायलावस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि दो अन्य के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है.

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में पुलिस मुठभेड़, कुख्यात स्नैचर नईम उर्फ चीरा घायल अवस्था में गिरफ्तार, सरफराज उर्फ भांडा फरार
थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ने बीती देर रात डीएवी कट पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में कुख्यात स्नैचर नईम उर्फ चीरा को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, नईम और उसका साथी सरफराज मलिक उर्फ भांडा मोटरसाइकिल पर लोहिया पार्क की ओर से आते दिखाई दिए। रुकने के इशारे पर दोनों तेज रफ्तार में प्रेम गली की ओर भागने लगे. पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की. पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें नईम के पैर में गोली लगी और वह गिरकर दबोच लिया गया, जबकि सरफराज अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. नईम के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई. उसे इलाज के लिए एमएमजी अस्पताल भेजा गया है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, दोनों पर गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर में लूट, स्नैचिंग और चोरी के करीब दो दर्जन मामले दर्ज हैं। सरफराज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.

मेरठ मुठभेड़
मेरठ के हस्तिनापुर में एक युवक की हत्या का मामला 24 घंटे में सुलझ गया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। मृतक उज्जवल शर्मा की उम्र 20 वर्ष थी और उनकी हत्या गोली मारकर की गई थी.

घटना का कारण
हत्या का कारण पैसे का लेन-देन बताया जा रहा है. मृतक उज्जवल की मां ने आरोपी सौरव को 80 हजार रुपये उधार दिए थे, जिसे लेकर उनके बीच विवाद होता रहता था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने उज्जवल की हत्या कर दी. सौरभ और जोगेंद्र दोनों के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। सौरव पर 6 मामले दर्ज हैं, जबकि जोगेंद्र पर 3 मामले दर्ज हैं. पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा ¹। पुलिस ने अभियुक्तो के कब्ज़े से 01 तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस (हत्या में प्रयुक्त),स्पलेंडर बाइक (घटना में प्रयुक्त),अभियुक्त सौरव के खून लगे हुए कपड़े भी बरामद किये हैं.

गिरफ्तार आरोपी
1. सौरव पुत्र ऋषिपाल निवासी मनोहरपुर कॉलोनी हस्तिनापुर मेरठ
2. जोगेंद्र उर्फ लाखन सिंह निवासी सैफपुर कर्मचन्द थाना हस्तिनापुर मेरठ

