UP Encounter: आधी रात ताबड़तोड़ फायरिंग...ज्वेलर्स लूटकांड में शामिल दो बदमाश अरेस्ट, दोनों के पैर में लगी गोली, सिपाही घायल

UP Encounter News: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. प्रयागराज के करछना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं. जानिए पूरी डिटेल
प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान : उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लगड़ा का असर रोज देखने को मिलता हैं. इसी के तहत प्रयागराज के करछना इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ में दो कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक भी पुलिस ने बरामद किया है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों बदमाश ज्वेलर्स चंदन सोनी के साथ बीते दिनों हुई लूट की घटना में शामिल थे.
मुठभेड़ में सिपाही घायल
मुठभेड़ में गिरफ्तार पप्पू सोनकर और अरविंद सोनकर प्रयागराज के जार्ज टाउन इलाके के रहने वाले हैं. देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम ने जब रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही भी मामूली घायल हुआ है. पुलिस की तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में पप्पू सोनकर और अरविंद सोनकर घायल हुए हैं जबकि दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए हैं.
ज्वेलर्स चंदन सोनी के साथ छिनैती में शामिल थे बदमाश
एसीपी करछना सुनील कुमार सिंह का कहना है कि कुछ दिनों पहले ज्वेलर्स चंदन सोनी के साथ करछना इलाके में छिनैती की घटना हुई थी. मुठभेड़ में गिरफ्तार दोनों बदमाश छिनैती की घटना में शामिल थे. इनके खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, मुठभेड़ में इन्हें गिरफ्तार किया गया है. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. साथ ही इनके दो अन्य साथियों की तलाश में भी पुलिस की टीम जुटी है. एसीपी ने दावा किया है कि फरार दोनों बदमाशों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.
