Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

यूपी लोकसेवा आयोग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, RO-ARO 2023 मुख्य परीक्षा की बदली डेट

UPPSC RO ARO Exam Date: यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. आरओएआरओ 2023 की मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव कर दिया गया है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 09, 2026, 11:18 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

UPPSC RO ARO Exam Date:  उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने आरओ–एआरओ 2023 की मुख्य परीक्षा की तिथियों में संशोधन किया है.  पहले यह परीक्षा 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन अब आयोग ने इसे 2 फरवरी और 3 फरवरी को आयोजित करने का निर्णय लिया है.  यह बदलाव आधिकारिक नोटिस जारी कर अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है. 

तिथि बदलाव की मुख्य वजह
मुख्य परीक्षा की पुरानी तिथियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की कनिष्ठ सहायक 2024 परीक्षा से टकरा रही थीं.  एक ही दिन दो बड़ी परीक्षाएं होने से हजारों अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही थी.  इसी कारण अभ्यर्थियों ने लगातार आयोग से परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग की थी. 

अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग का फैसला
अभ्यर्थियों की व्यावहारिक समस्या और परीक्षा टकराव को देखते हुए UPPSC ने उनकी मांग को स्वीकार किया.  आयोग ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को निष्पक्ष और तनावमुक्त अवसर देना उसकी प्राथमिकता है.  इसी सोच के तहत मुख्य परीक्षा की तिथियों में संशोधन कर राहत देने वाला फैसला लिया गया. 

कितने अभ्यर्थी होंगे शामिल?
आरओ/एआरओ 2023 परीक्षा के लिए कुल 419 पदों पर भर्ती होनी है.  प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर 7,509 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है.  अब यही अभ्यर्थी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 2 और 3 फरवरी को मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. 

मुख्य परीक्षा का पूरा शिड्यूल
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 2 फरवरी को दो पालियों में परीक्षा होगी.  पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक सामान्य अध्ययन की होगी.  दूसरी पाली दोपहर 2 से 4:30 बजे तक हिंदी एवं आलेखन की सब्जेक्टिव परीक्षा तथा 4:30 से 5 बजे तक सामान्य शब्द ज्ञान व व्याकरण की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी.  3 फरवरी को 9:30 से 12:30 बजे तक हिंदी निबंध का पेपर होगा. 

अभ्यर्थी संगठनों की भूमिका
इस तिथि बदलाव में संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की अहम भूमिका रही.  पंकज पांडेय के नेतृत्व में मंच ने आयोग को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा तिथि बदलने की मांग की थी.  लगातार दबाव और उचित तर्कों के बाद आयोग ने संज्ञान लिया.  अभ्यर्थियों ने इसे बड़ी राहत बताते हुए निर्णय का स्वागत किया है. 

