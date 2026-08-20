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12वीं टॉपर पर बड़ा एक्शन! रजनीश यादव की सभी डिग्रियां रद, 1 लाख रुपये वसूलेगी योगी सरकार

Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में प्रतापगढ़ के रजनीश यादव ने टॉप किया था. अब रजनीश के शैक्षिक अभिलेख फर्जी पाए गए हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 20, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:57 PM IST
12वीं टॉपर पर बड़ा एक्शन! रजनीश यादव की सभी डिग्रियां रद, 1 लाख रुपये वसूलेगी योगी सरकार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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