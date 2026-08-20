12वीं टॉपर पर बड़ा एक्शन! रजनीश यादव की सभी डिग्रियां रद, 1 लाख रुपये वसूलेगी योगी सरकार

सुनील यादव/प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा के बैजलपुर निवासी रजनीश यादव ने उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया था. उसके इस उपलब्धि पर योगी सरकार ने उसे 1 लाख रुपये का इनाम दिया था. टैबलेट, मेडल और प्रशस्तिपत्र भी दिए गए. बाद में उसके पड़ोसी ने शिकायत की कि रजनीश यादव के शैक्षिक अभिलेख फर्जी हैं. जांच में पूर्व के शैक्षिक अभिलेख फर्जी पाए गए और जन्मतिथि के साथ नाम में भी फेरबदल किया गया था. ऐसे में अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने उसके पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा के शैक्षिक अभिलेख निरस्त कर दिए हैं. साथ ही पुरस्कार वापस लिए जाने के साथ सम्मान निधि राजस्व की भांति वसूल किए जाने का आदेश दिया है.