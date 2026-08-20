12वीं टॉपर पर बड़ा एक्शन! रजनीश यादव की सभी डिग्रियां रद, 1 लाख रुपये वसूलेगी योगी सरकार

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सुनील यादव/प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा के बैजलपुर निवासी रजनीश यादव ने उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया था. उसके इस उपलब्धि पर योगी सरकार ने उसे 1 लाख रुपये का इनाम दिया था. टैबलेट, मेडल और प्रशस्तिपत्र भी दिए गए. बाद में उसके पड़ोसी ने शिकायत की कि रजनीश यादव के शैक्षिक अभिलेख फर्जी हैं. जांच में पूर्व के शैक्षिक अभिलेख फर्जी पाए गए और जन्मतिथि के साथ नाम में भी फेरबदल किया गया था. ऐसे में अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने उसके पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा के शैक्षिक अभिलेख निरस्त कर दिए हैं. साथ ही पुरस्कार वापस लिए जाने के साथ सम्मान निधि राजस्व की भांति वसूल किए जाने का आदेश दिया है.
टॉपर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
इतना ही नहीं यूपी संस्कृत बोर्ड 2026 के प्रदेश टॉपर रजनीश यादव पर मुकदमा दर्ज हो गया है. टॉपर पर धोखाधड़ी, कूटरचना और जालसाजी की संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है. वहीं, सरकार अब उससे लैपटॉप और एक लाख रुपये की धनराशि वापस लेने के लिए आलाधिकारी को पत्र लिखी है. आरोप है कि रजनीश ने नाम और जन्मतिथि में हेरफेर करके प्रवेश लेकर परीक्षा दी. टॉपर के पड़ोसी जगत प्रसाद की शिकायत पर आसपुर देवसरा थाने में एक्शन हुआ है.
89.36 फीसदी अंक के साथ प्रदेश टॉप किया था
राम टहल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यदुनाथपुर के छात्र रजनीश ने 24 अप्रैल को घोषित रिजल्ट में 89.36 प्रतिशत अंकों के साथ प्रदेश टॉप किया था. इसके बाद सीएम योगी ने भी उसे सम्मानित किया था. अब वही टॉपर कानूनी विवाद में घिर गया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की 2026 की उत्तर मध्यमा यानि 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने वाले प्रतापगढ़ के छात्र रजनीश यादव की उपलब्धि पर अब सवाल खड़े हो गए हैं. किसान परिवार के इस छात्र की सफलता को संघर्ष की मिसाल बताया गया था, लेकिन अब उसी पर फर्जीवाड़े का आरोप है.
नाम और जन्मतिथि में हेरफेर करने का आरोप
रजनीश के पड़ोसी जगत प्रसाद ने पहले थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि छात्र के पूर्व शैक्षणिक अभिलेखों, राशन कार्ड और मतदाता सूची में उसका नाम अजय कुमार और जन्मतिथि 13 मई 1998 दर्ज थी. बाद में आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में बदलाव कर रजनीश यादव नाम और जन्मतिथि 01 जुलाई 2010 दर्ज करा ली गई और इसी के आधार पर संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लेकर 2026 की परीक्षा दी गई. जगत प्रसाद का आरोप है कि जमीनी रंजिश में साल 2020 में अजय कुमार उर्फ रजनीश पर उन्होंने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, उस केस से बचने के लिए उसने अपना नाम और उम्र बदल ली.