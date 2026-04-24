Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3191570
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

संस्कृत शिक्षा में यूपी का जलवा.. 95% से ज्यादा पास, बेटियों ने फिर मारी बाजी

UP Sanskrit Board Result 2026: उत्तर प्रदेश में इस बार संस्कृत शिक्षा को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला. यूपी संस्कृत बोर्ड 2026 का रिजल्ट जैसे ही घोषित हुआ, हजारों छात्रों के चेहरे खिल उठे.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संस्कृत शिक्षा में यूपी का जलवा.. 95% से ज्यादा पास, बेटियों ने फिर मारी बाजी

UP Sanskrit Board Result 2026: उत्तर प्रदेश में इस बार संस्कृत शिक्षा को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला. यूपी संस्कृत बोर्ड 2026 का रिजल्ट जैसे ही घोषित हुआ, हजारों छात्रों के चेहरे खिल उठे. खास बात यह रही कि इस बार 94 से 95 फीसदी से ज्यादा छात्र सफल रहे, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. साफ दिख रहा है कि सख्त व्यवस्था और पारदर्शी सिस्टम का असर अब नतीजों में नजर आने लगा है.

तीनों वर्गों में शानदार सफलता

इस साल पूर्व मध्यमा द्वितीय (कक्षा 10) में 95.91% छात्र पास हुए, वहीं उत्तर मध्यमा प्रथम में 94.40% और उत्तर मध्यमा द्वितीय (कक्षा 12) में 94.86% छात्रों ने सफलता हासिल की. इतने अच्छे रिजल्ट ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों सभी को खुश कर दिया है. लंबे समय से जिस भरोसे की जरूरत थी, वह इस बार के परिणाम ने काफी हद तक मजबूत किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कन्नौज और प्रतापगढ़ का दबदबा

इस बार टॉपर्स की बात करें तो कन्नौज के सुजीत कुमार ने कक्षा 10 में बाजी मार ली. वहीं कक्षा 12 में प्रतापगढ़ के रजनीश यादव ने पहला स्थान हासिल किया. इसके अलावा भी कई छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया. खास बात यह रही कि टॉपर्स की सूची में छोटे शहरों और जिलों के छात्रों का दबदबा देखने को मिला, जो इस बात का संकेत है कि प्रतिभा अब हर जगह मौजूद है.

बेटियों ने फिर मारी बाजी

हर बार की तरह इस बार भी बेटियों ने खुद को साबित किया. तीनों वर्गों में लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से ज्यादा रहा. पूर्व मध्यमा द्वितीय में जहां बालिकाओं का रिजल्ट 96.64% रहा, वहीं उत्तर मध्यमा प्रथम और द्वितीय में भी लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया. यह दिखाता है कि अब बेटियां पढ़ाई में लगातार आगे बढ़ रही हैं.

सख्त निगरानी और टेक्नोलॉजी का मिला फायदा

इस बार परीक्षा को पूरी तरह नकलविहीन बनाने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए थे. हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, वहीं राज्य स्तर पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई. इसके अलावा उपस्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक की गई, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके. यही वजह रही कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रही.

परीक्षा से लेकर मूल्यांकन तक हर जगह सख्ती

परीक्षा 19 फरवरी से 28 फरवरी के बीच 241 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इसके बाद कॉपियों का मूल्यांकन भी तय समय में पूरा किया गया. 7 मार्च से 20 मार्च के बीच 13 केंद्रों पर जांच का काम पूरा हुआ. पूरी प्रक्रिया इतनी व्यवस्थित रही कि कहीं से भी गड़बड़ी की शिकायत सामने नहीं आई.

छात्रों और अभिभावकों का बढ़ा भरोसा

इस बार के रिजल्ट ने सबसे बड़ा काम यह किया कि छात्रों और अभिभावकों का सिस्टम पर भरोसा और मजबूत हुआ है. जब परीक्षा निष्पक्ष होती है, तो मेहनत करने वालों को उसका सही फल मिलता है. यही वजह है कि इस बार रिजल्ट को लेकर संतोष और खुशी दोनों देखने को मिल रही है.

संस्कृत शिक्षा को मिल रही नई पहचान

संस्कृत शिक्षा को लेकर अक्सर यह धारणा रही है कि यह सीमित दायरे तक ही है, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं. बेहतर रिजल्ट और पारदर्शी व्यवस्था के चलते संस्कृत शिक्षा को नई पहचान मिल रही है. इससे छात्रों के लिए आगे के रास्ते भी खुल रहे हैं.

TAGS

​​ UP news

Trending news

Krishna Janmabhoomi History
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह की सदियों लंबी पीड़ा और न्याय की प्रतीक्षा
Gorakhpur News
सुसाइड या हत्या? फार्महाउस में चली गोली, कारोबारी की रहस्यमयी मौत से हड़कंप
Lucknow latest news
करोड़ों की विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण का गैंग ... छांगुर के खिलाफ 1400 पेज की चार्जशीट
Jalaun News:
कागजों में साफ हुआ नाला, हकीकत में गंदगी का अंबार, जनसुनवाई सिस्टम पर उठे सवाल
prayagraj news
प्रयागराज में इरफान हत्याकांड का खुलासा, 25 हजार का इनामी राशिद दुर्रानी गिरफ्तार
Bahraich news
बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, 20 दुकानों के आगे चला बुलडोजर
Saharanpur latest news
सहारनपुर में हथिनीकुंड बैराज नहर में मामा-भांजे डूबे, NDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
Muzaffarnagar news
सिर्फ एक साइड लगी… और चली गई जान! मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद बना खौफनाक मर्डर
Hapur News
हापुड़: नौकरी पर जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत...ई-रिक्शा को कार ने मारी टक्कर
Amroha News
जहर बनकर लौट रहा था खाना, अमरोहा में एक्सपायरी सामान की री-पैकिंग का खेल बेनकाब