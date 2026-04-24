संस्कृत शिक्षा में यूपी का जलवा.. 95% से ज्यादा पास, बेटियों ने फिर मारी बाजी

UP Sanskrit Board Result 2026: उत्तर प्रदेश में इस बार संस्कृत शिक्षा को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला. यूपी संस्कृत बोर्ड 2026 का रिजल्ट जैसे ही घोषित हुआ, हजारों छात्रों के चेहरे खिल उठे. खास बात यह रही कि इस बार 94 से 95 फीसदी से ज्यादा छात्र सफल रहे, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. साफ दिख रहा है कि सख्त व्यवस्था और पारदर्शी सिस्टम का असर अब नतीजों में नजर आने लगा है.

तीनों वर्गों में शानदार सफलता

इस साल पूर्व मध्यमा द्वितीय (कक्षा 10) में 95.91% छात्र पास हुए, वहीं उत्तर मध्यमा प्रथम में 94.40% और उत्तर मध्यमा द्वितीय (कक्षा 12) में 94.86% छात्रों ने सफलता हासिल की. इतने अच्छे रिजल्ट ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों सभी को खुश कर दिया है. लंबे समय से जिस भरोसे की जरूरत थी, वह इस बार के परिणाम ने काफी हद तक मजबूत किया है.

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कन्नौज और प्रतापगढ़ का दबदबा

इस बार टॉपर्स की बात करें तो कन्नौज के सुजीत कुमार ने कक्षा 10 में बाजी मार ली. वहीं कक्षा 12 में प्रतापगढ़ के रजनीश यादव ने पहला स्थान हासिल किया. इसके अलावा भी कई छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया. खास बात यह रही कि टॉपर्स की सूची में छोटे शहरों और जिलों के छात्रों का दबदबा देखने को मिला, जो इस बात का संकेत है कि प्रतिभा अब हर जगह मौजूद है.

बेटियों ने फिर मारी बाजी

हर बार की तरह इस बार भी बेटियों ने खुद को साबित किया. तीनों वर्गों में लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से ज्यादा रहा. पूर्व मध्यमा द्वितीय में जहां बालिकाओं का रिजल्ट 96.64% रहा, वहीं उत्तर मध्यमा प्रथम और द्वितीय में भी लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया. यह दिखाता है कि अब बेटियां पढ़ाई में लगातार आगे बढ़ रही हैं.

सख्त निगरानी और टेक्नोलॉजी का मिला फायदा

इस बार परीक्षा को पूरी तरह नकलविहीन बनाने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए थे. हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, वहीं राज्य स्तर पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई. इसके अलावा उपस्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक की गई, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके. यही वजह रही कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रही.

परीक्षा से लेकर मूल्यांकन तक हर जगह सख्ती

परीक्षा 19 फरवरी से 28 फरवरी के बीच 241 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इसके बाद कॉपियों का मूल्यांकन भी तय समय में पूरा किया गया. 7 मार्च से 20 मार्च के बीच 13 केंद्रों पर जांच का काम पूरा हुआ. पूरी प्रक्रिया इतनी व्यवस्थित रही कि कहीं से भी गड़बड़ी की शिकायत सामने नहीं आई.

छात्रों और अभिभावकों का बढ़ा भरोसा

इस बार के रिजल्ट ने सबसे बड़ा काम यह किया कि छात्रों और अभिभावकों का सिस्टम पर भरोसा और मजबूत हुआ है. जब परीक्षा निष्पक्ष होती है, तो मेहनत करने वालों को उसका सही फल मिलता है. यही वजह है कि इस बार रिजल्ट को लेकर संतोष और खुशी दोनों देखने को मिल रही है.

संस्कृत शिक्षा को मिल रही नई पहचान

संस्कृत शिक्षा को लेकर अक्सर यह धारणा रही है कि यह सीमित दायरे तक ही है, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं. बेहतर रिजल्ट और पारदर्शी व्यवस्था के चलते संस्कृत शिक्षा को नई पहचान मिल रही है. इससे छात्रों के लिए आगे के रास्ते भी खुल रहे हैं.