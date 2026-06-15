स्कूलों में जरूरी सुविधाओं पर विशेष जोर

स्कूल खुलने से पहले शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. विभाग के अनुसार विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, साफ-सुथरे शौचालय, स्वच्छ परिसर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा. छात्राओं और दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के तहत विकास कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है.