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Prayagraj: उत्तर प्रदेश में गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद सोमवार, 16 जून से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं. 20 मई से शुरू हुईं छुट्टियां 15 जून तक चलीं, जिसके चलते करीब 27 दिनों तक विद्यालयों में पठन-पाठन बंद रहा. अब छात्र-छात्राएं एक बार फिर कक्षाओं में लौटेंगे और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होंगी.
हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी भीषण गर्मी और लू का असर बना हुआ है. ऐसे में अभिभावकों और विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. बच्चों को स्कूल जाते समय पर्याप्त पानी साथ रखने, हल्के सूती कपड़े पहनने और तेज धूप से बचने के निर्देश दिए गए हैं.
स्कूलों में जरूरी सुविधाओं पर विशेष जोर
स्कूल खुलने से पहले शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. विभाग के अनुसार विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, साफ-सुथरे शौचालय, स्वच्छ परिसर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा. छात्राओं और दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के तहत विकास कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है.
वाराणसी में बच्चों का होगा खास स्वागत
वाराणसी में परिषदीय विद्यालयों के खुलने पर बच्चों के स्वागत की विशेष तैयारी की गई है. लंबे अवकाश के बाद स्कूल पहुंचने वाले विद्यार्थियों का तिलक लगाकर और आरती उतारकर स्वागत किया जाएगा. कई विद्यालयों में फूलों की वर्षा और गुब्बारों से सजावट कर उत्सव जैसा माहौल बनाया जाएगा, ताकि बच्चों में स्कूल आने के प्रति उत्साह बढ़े.
गर्मी के कारण बदला स्कूल का समय
भीषण गर्मी को देखते हुए जून माह में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे. वहीं शिक्षकों को दोपहर 1:30 बजे तक विद्यालय में रुककर निपुण तालिका सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
‘स्कूल चलो अभियान’ पर रहेगा फोकस
नए सत्र की शुरुआत के साथ शिक्षा विभाग ‘स्कूल चलो अभियान’ को भी गति देगा. विभाग का लक्ष्य शत-प्रतिशत नामांकन और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए.
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