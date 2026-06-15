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तिलक-आरती से होगा स्वागत! 27 दिन बाद फिर गुलजार होंगे यूपी के स्कूल; गर्मी की छुट्टियां खत्म

UP School Reopen: यूपी में गर्मी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं. और 16 जून से फिर स्कूल खुल रहे हैं. स्कूल खुलने से पहले शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 15, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:39 PM IST
तिलक-आरती से होगा स्वागत! 27 दिन बाद फिर गुलजार होंगे यूपी के स्कूल; गर्मी की छुट्टियां खत्म
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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