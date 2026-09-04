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UP स्पेशल TET का विज्ञापन जारी: 5 सितंबर से OTR और ऑनलाइन आवेदन, नो नेगेटिव मार्किंग के साथ 3 नवंबर को परीक्षा

Special tet UP: यूपी में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्पेशल TET का बिगुल बज गया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेष शिक्षकों के लिए स्पेशल टीईटी परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 5 सितंबर से शुरू होंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 04, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:03 AM IST
UP स्पेशल TET का विज्ञापन जारी: 5 सितंबर से OTR और ऑनलाइन आवेदन, नो नेगेटिव मार्किंग के साथ 3 नवंबर को परीक्षा
Image Credit: Special tet up

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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