UP स्पेशल TET का विज्ञापन जारी: 5 सितंबर से OTR और ऑनलाइन आवेदन, नो नेगेटिव मार्किंग के साथ 3 नवंबर को परीक्षा

मोहम्मद गुफरान/UP Special TET: उत्तर प्रदेश के परिषदीय और एडेड प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बिना टीईटी (TET) वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने 'विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा' (Special TET 2026) का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोजित हो रही यह परीक्षा 3 नवंबर 2026 को कराई जाएगी. प्रदेश के लगभग 56,818 कार्यरत शिक्षकों को अपनी सेवा जारी रखने या अर्हता पूरी करने के लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा.