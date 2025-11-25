Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3017676
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

UP Scholarship: 9 से 12 तक के छात्रों की पढ़ाई का खर्च नहीं बनेगा बोझ, बढ़ गई फॉर्म भरने की तारीख, इस महीने खाते में आ जाएंगे पैसे

UP Scholarship: यूपी में छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म भरने की आखिर तारीख को  बढ़ा दिया गया है.  अब कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अगले महीने की इस तारीख तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 25, 2025, 01:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Scholarship
UP Scholarship

UP Scholarship: उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है.  अब कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए छह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे. विभाग का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस योजना का लाभ देना है जिससे वो अपनी शिक्षा को जारी रख सकें. तारीख के बढ़ने से छात्र आसानी से फॉर्म भर सकेंगे.

समाज कल्याण विभाग ने जारी की संशोधित समय-सारणी 
समाज कल्याण विभाग ने सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति-जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है.  अब कक्षा 9-10 (पूर्वदशम) और कक्षा 11-12 (दशमोत्तर) के छात्र-छात्राएं छह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन
विभाग के द्वारा जारी की गई समय सारिणी के अनुसार, सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डेटा लॉक करने का प्रोसेस 25 नवंबर से एक दिसंबर तक चलेगा. इसके बाद 25 नवंबर से आठ दिसंबर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा.  उनसे 6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे

Add Zee News as a Preferred Source

छात्र अपने आवेदन का आखिरी प्रिंट सात दिसंबर तक निकाल सकेंगे और इसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म की फोटो कॉपी और अन्य दस्तावेजो के साथ 9 दिसंबर तक स्कूलों में जमा कर सकेंगे. विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन 13 दिसंबर तक किया जाएगा.

छात्र-स्तर त्रुटियों का निस्तारण 23 से 28 दिसंबर के बीच
जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों की संख्या की जांच 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक की जाएगी. फिर एनआइसी द्वारा डेटा मिलान 15 से 23 दिसंबर और छात्र-स्तर त्रुटियों का निस्तारण 23 से 28 दिसंबर के बीच किया जाएगा.

समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक और योजनाधिकारी आनंद कुमार सिंह के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति व डेटा लाकिंग 23 दिसंबर से 31 जनवरी तक की जाएगी. वहीं छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नौ फरवरी तक भेज दी जाएगी. स्टूडेंट्स की मांग पर आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया है.

TAGS

UP ScholarshipScholarship Application FormUP Scholarship Schemeup social welfare department

Trending news

UP Scholarship
9 से 12 तक के छात्रों की पढ़ाई का खर्च नहीं बनेगा बोझ, बढ़ गई फॉर्म भरने की तारीख!
Meerut News
मुस्कान की कोख से जन्मी मासूम बेटी, सौरभ के परिवार ने बनाया डीएनए जांच का दबाव
ram mandir ayodhya news
राम मंदिर में अब तक सबसे ज्यादा पैसा किसने किया दान? देखें दानदाताओं की पूरी लिस्ट
ayodhya mandir
LIVE: राम मंदिर में धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना.. यहां देखें सीधा प्रसारण
Meerut News
पिस्टल लहराते बाराती पल भर में उजाड़े घर! मेरठ में हर्ष फायरिंग ने ली जान
Ram Mandir Ayodhya
राममंदिर की धर्म ध्वजा को क्या बनाता है सबसे अलग? पढ़ें इसके पीछे की पूरी कहानी
Uttarakhand news
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फिर गूंजेगा हाथी सफारी का रोमांच, वॉच टावर से दिखेगा नजारा
jaunpur news
सुसाइड या हत्या? फंदे पर लटकी मिली महिला, मायके वालों ने पति पर लगाए गंभीर आरोप
UP Road Accident
बाराबंकी और आगरा में सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, एक की दर्दनाक मौत
Banke Bihari
बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव आज, वृंदावन में भव्य आयोजन, लाखों भक्त पहुंचे निधिवन