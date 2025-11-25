UP Scholarship: 9 से 12 तक के छात्रों की पढ़ाई का खर्च नहीं बनेगा बोझ, बढ़ गई फॉर्म भरने की तारीख, इस महीने खाते में आ जाएंगे पैसे

UP Scholarship: उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. अब कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए छह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे. विभाग का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस योजना का लाभ देना है जिससे वो अपनी शिक्षा को जारी रख सकें. तारीख के बढ़ने से छात्र आसानी से फॉर्म भर सकेंगे.

समाज कल्याण विभाग ने जारी की संशोधित समय-सारणी

समाज कल्याण विभाग ने सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति-जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है. अब कक्षा 9-10 (पूर्वदशम) और कक्षा 11-12 (दशमोत्तर) के छात्र-छात्राएं छह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन

विभाग के द्वारा जारी की गई समय सारिणी के अनुसार, सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डेटा लॉक करने का प्रोसेस 25 नवंबर से एक दिसंबर तक चलेगा. इसके बाद 25 नवंबर से आठ दिसंबर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा. उनसे 6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे

छात्र अपने आवेदन का आखिरी प्रिंट सात दिसंबर तक निकाल सकेंगे और इसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म की फोटो कॉपी और अन्य दस्तावेजो के साथ 9 दिसंबर तक स्कूलों में जमा कर सकेंगे. विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन 13 दिसंबर तक किया जाएगा.

छात्र-स्तर त्रुटियों का निस्तारण 23 से 28 दिसंबर के बीच

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों की संख्या की जांच 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक की जाएगी. फिर एनआइसी द्वारा डेटा मिलान 15 से 23 दिसंबर और छात्र-स्तर त्रुटियों का निस्तारण 23 से 28 दिसंबर के बीच किया जाएगा.

समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक और योजनाधिकारी आनंद कुमार सिंह के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति व डेटा लाकिंग 23 दिसंबर से 31 जनवरी तक की जाएगी. वहीं छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नौ फरवरी तक भेज दी जाएगी. स्टूडेंट्स की मांग पर आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया है.