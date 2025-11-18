यूपी TGT परीक्षार्थियों को बड़ा धक्का! एक और बार स्थगित हो गई TGT स्नातक लिखित परीक्षा

TGT Exam Postponed: यूपी में टीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को जोर का झटका लगा है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक बार फिर से टीजीटी परीक्षा को स्थगित कर दिया है. टीजीटी 2022 की लिखित परीक्षा 18 और 19 दिसंबर 2025 को होनी थी. उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने दिसंबर में होनी वाली लिखित परीक्षा को टाल दिया है. इससे पहले भी परीक्षा कई बार टाली जा चुकी है.

टीजीटी परीक्षा फिर स्थगित

दरअसल, मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक हुई. इसमें टीजीटी की दिसंबर में होने वाली लिखित परीक्षा को टालने पर फैसला लिया गया. इसके बाद उपसचिव ने विज्ञप्ति भी जारी कर दी. बता दें कि पिछले महीनों आयोग की अध्यक्ष प्रो.कीर्ति पांडेय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद से आयोग में गतिरोध बन गया.

18 और 19 दिसंबर को होनी थी लिखित परीक्षा

प्रो. कीर्ति पांडेय के बाद वरिष्ठतम सदस्य राम सुचित को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है. राम सुचित को रोजाना के कार्य ही देखने की जिम्मेदारी है. परीक्षा के लिए आयोग के नए अध्यक्ष की जरूरत है. बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का साक्षात्कार एवं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) भर्ती परीक्षा पहले ही स्थगित की जा चुकी है. अब आयोग ने 18 और 19 दिसंबर को होने वाली टीजीटी भर्ती परीक्षा भी स्थगित कर दी है.

अब तक कितनी बार टल चुकी है परीक्षा?

बता दें कि यूपी टीजीटी के 3539 पदों पर भर्ती के लिए जनवरी 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था. इसके लिए 8.68 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए. शिक्षा आयोग ने टीजीटी परीक्षा की तिथि चार और पांच अप्रैल 2025 को प्रस्तावित की थी, लेकिन परीक्षा टाल दी गई. इसके बाद 14 और 15 मई को लिखित परीक्षा कराने को कहा. इस डेट पर भी परीक्षा नहीं हो पाई.

हर बार बताई नई डेट, लेकिन नहीं हुई परीक्षा

इसके बाद अभ्यर्थियों ने आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन किए. फिर आयोग की ओर से 21 और 22 जुलाई को परीक्षा कराने की डेट दी गई. फिर परीक्षा नहीं हुई. इसके बार आयोग ने अभ्यर्थियों को बताया कि 30 और 31 जुलाई को होगी. लेकिन फिर वही हुआ. इसके बाद दिसंबर में परीक्षा होनी थी. अब वह भी स्थगित हो गई.

